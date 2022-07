Entornointeligente.com /

Polícia autua homem acusado de dar 4 socos em mulher que pediu para ele não fazer xixi ao lado dela Rafael Monteiro Leite vai responder por lesão corporal e ato obsceno. O g1 ainda não conseguiu contato com a defesa de Rafael. Por Guilherme Santos, TV Globo e g1 Rio

18/07/2022 10h02 Atualizado 18/07/2022

1 de 1 Isabela Ferreira e Rafael Monteiro Leite — Foto: Reprodução Isabela Ferreira e Rafael Monteiro Leite — Foto: Reprodução

A Polícia Civil do RJ autuou por lesão corporal e ato obsceno — crimes de menor potencial ofensivo — Rafael Monteiro Leite , envolvido em uma briga durante uma festa no Jockey Club do Rio no último fim de semana.

Isabela Ferreira procurou a 15ª DP (Gávea), onde prestou queixa. Ela denunciou numa rede social ter sido agredida a socos por Rafael depois de ter reclamado que ele urinou próximo dela e de amigos . O caso, segundo o relato, aconteceu por volta de 2h20 deste domingo (17).

A TV Globo apurou que o laudo prévio do exame de corpo de delito de Isabela constatou lesão leve . Foi feito o termo circunstanciado, e Rafael vai responder em liberdade pelos atos perante o Juizado Especial Criminal.

O que diz a jovem

Na publicação, Isabela afirma que foi atingida com quatro socos no rosto e, também, ofendida.

«Pedi para que ele [Rafael] não continuasse urinando naquele lugar, que fosse para um local mais recluso, pois ele estava desrespeitando as pessoas. Logo em seguida, fui surpreendida por esse sujeito com ofensas, ameaças e por fim, quatro socos no rosto», diz o texto.

O g1 ainda não conseguiu contato com a defesa de Rafael.

Violência contra mulher: como pedir ajuda

