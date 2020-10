Entornointeligente.com /

Polícia apreende produtos de pós-cirurgia A apreensóo foi feita por agentes da 1 Delegacia de Investigaes Gerais (DIG) ligada a Divisóo Especializada de Investigaes Criminais de Campinas Publicado 09/10/2020 – 10h56 – Atualizado 09/10/2020 – 10h56

Por Alenita Ramirez

Divulgaóo

Polícia Civil apreende produtos de pós-cirurgia de uma loja sem autorizaóo no Cambuí

A Polícia Civil apreendeu na tarde desta quinta-feira (8), em uma loja no bairro Cambuí, em Campinas, diversos produtos usados por pacientes de pós-cirurgia sem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e com rótulo falsificado de uma empresa de marca. A apreensão foi feita por agentes da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) ligada a Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Campinas. Entre os objetos apreendidos constam mais de 300 próteses mamárias e cintas pós-cirúrgicas. Ninguém foi preso. A localização dos equipamentos se deu após denúncias de uma empresa do ramo que atua de forma legal constatar a concorrência desleal. A queixa foi feita há um mês. Os policiais descobriram que a empresa tinha sede em Indaiatuba e fornecia para lojas na cidade e Campinas, além de outras cidades do País. Com base nas apurações, o delegado José Carlos Fernandes pediu à Justiça, mandados de busca e apreensão em três endereços, sendo dois em Indaiatuba e um em Campinas. “Os donos não foram encontrados, mas as investigações seguem. Eles responderão por crimes contra a saúde pública e contra registro de marcas e exercício ilegal de atividade”, disse Fernandes. De acordo com o delegado, a empresa fabricante não tem alvará de funcionamento e tanto a Prefeitura como a Anvisa foram acionadas, as quais farão as autuações administrativas.

