Pokémon GO: todas las criaturas que eclosionarán en huevos de 2, 5, 7 y 10 km en diciembre

Desde diciembre, en Pokémon GO ya está disponible el nuevo nivel límite de 50, la llegada de las criaturas de la región Kalos, entre otras novedades. Sin embargo, estos no son los únicos cambios que se han producido en el famoso videojuego para celulares. Existe una nueva lista de criaturas que los entrenadores de todo el mundo pueden conseguir al eclosionar huevos durante este mes

Entornointeligente.com /

Desde diciembre, en Pokémon GO ya está disponible el nuevo nivel límite de 50, la llegada de las criaturas de la región Kalos, entre otras novedades. Sin embargo, estos no son los únicos cambios que se han producido en el famoso videojuego para celulares. Existe una nueva lista de criaturas que los entrenadores de todo el mundo pueden conseguir al eclosionar huevos durante este mes.

Como se sabe, en Pokémon GO algunas criaturas solo pueden obtenerse mediante incubación de huevo s dada su alta rareza. Los jugadores tienen que caminar para lograr brotar dichos huevos que existen en cinco modelos distintos: de 2, 5, 7, 10 y 12 km.

Tras la llegada de los Huevos extraños, los de 12 km, que presentan 2 km más del máximo antes conocido; la lista presenta pocos cambios respecto a noviembre; de hecho, la comunidad ha expresado su desagrado al ver que los Huevos de 7 km son los mismos. A continuación, te mostramos el listado completo:

Huevos de 2 km

Buizel Buneary Cubone Magikarp Mareep Minccino Oshawott Poliwag Snivy Snubbull Swablu Tepig Wailmer Wooper Zubat Illumise (Norteamérica y África) Volbeat (Asia, Australia y Europa) Huevos de 5 km

Aron Blitzle Clamperl Eevee Feebas Gothita Hippopotas Lickitung Machop Pineco Ralts Roggenrola Seel Solosis Voltorb Bronzor Buizel Combee Croagunk Finneon Snover Pansear (solo Europa) Huevos de 7 km Diglett de Alola Geodude de Alola Grimer de Alola Meowth de Alola Sandshrew de Alola Vulpix de Alola Darumaka de Galar Farfetch’d de Galar Meowth de Galar Stunfisk de Galar Zigzagoon de Galar Huevos de 10 km

Audino Axew Darumaka Elgyem Emolga Ferroseed Gible Golett Klink Litwick Riolu Rufflet Shinx Timburr Bagon Beldum Dratini Larvitar Riolu Shinx Huevos de 12 km

Absol Deino Larvitar Pawniard Sandile Scraggy Trubbish Vullaby Huevos de 2, 5 y 10 km de la región Kalos

También debes saber que durante este mes de diciembre es que del 1 al 8, los entrenadores pueden encontrar en los Huevos de 2, 5 y 10 km criaturas de la región de Kalos (Generación VI) gracias al Evento de Celebración de Kalos .

Huevos de 2 km

Bunnelby Fletching Litleo Huevos de 5 km

Chespin Fennekin Froakie Huevos de 10 km

Espurr Noibat Pokémon GO, últimas noticias: Pokémon GO: guía completa del evento de lanzamiento de Kalos Pokémon GO: Seel aparecerá con mayor frecuencia en unas horas Pokémon GO hace oficial fechas del Community Day de diciembre 2020 Video Recomendado Recibe las noticias de La República en Google News

Entornointeligente.com