Pokémon GO

Cosmog evoluciona a Cosmoem y luego a Solgaleo o Lunala: aquí te contamos cómo conseguir al nuevo Legendario de la Temporada de Luz de Pokémon GO.

Por Iván Castillo

01/09/2022 ※ 19:42hs UTC

Pokémon GO, Temporada de Luz: Cómo conseguir a Cosmog Los jugadores de Pokémon GO pueden acceder hoy a todo el contenido nuevo de la Temporada de Luz, incluyendo nuevas misiones, actividades, Pokémon salvajes, y mucho más. El protagonista de esta etapa es Cosmog, el Legendario que aquí te explicamos cómo conseguirlo.

Cómo conseguir a Cosmog en la Temporada de Luz de Pokémon GO Hay que completar una investigación especial para conseguir a Cosmog en la Temporada de Luz de Pokémon GO. Las fechas para completarlas serán las siguientes:

• 1 de septiembre • 5 de octubre • 23 de noviembre

Podemos finalizarla cuando queramos durante los tres meses que duren la temporada. Recordamos que Cosmog será muy buscado por los jugadores debido a que evoluciona a Cosmoem y luego a Solgaleo o Lunala , aquellos Legendarios de las portadas de Pokémon Sol y Luna.

Cuándo es la Temporada de Luz en Pokémon GO La Temporada de Luz en Pokémon GO durará tres meses , al igual que el resto de las temporadas que ha lanzado Niantic para el título. Comienza hoy jueves 1 de septiembre, y finaliza el jueves 1 de diciembre del 2022, a las 10:00 am de tu hora local.

