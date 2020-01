Poging tot ontvoering minderjarig meisje

Entornointeligente.com /

– Een onbekende heeft vrijdagmiddag te Latour gepoogd om een zevenjarig meisje te ontvoeren.

Uit het voorlopige onderzoek kwam naar voren dat het meisje na school naar huis liep, toen een rode auto naast haar stopte. De man probeerde haar te laten instappen.

Het lukte haar te ontkomen nadat ze hem in zijn hand had gebeten. De onbekende stapte weer in het voertuig en reed weg. Een vrouw die de scholier zag huilen bracht haar naar de politiepost van Latour.

Het kenteken van de auto is reeds bekend. De politie werkt hard aan de aanhouding van de verdachte.

