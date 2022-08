Pogba pagó 100.000 euros a sus chantajistas

Entornointeligente.com /

El futbolista francés Paul Pogba llegó a pagar 100.000 euros a sus chantajistas, como adelanto de los 13 millones que le exigían , revela este martes la emisora pública France Info .

La entrega tuvo lugar en marzo pasado después de que Pogba, durante una concentración con la selección francesa, fue a visitar a su familia en Lagny-sur-Marne (afueras de París) y cayó en la trampa de dos amigos de infancia y fue intimidado por dos encapuchados que empuñaban fusiles de asalto .

Los chantajistas le exigieron los 13 millones, tres de ellos de entrega inmediata , como pago por servicios prestados en el pasado, en concreto por una «protección discreta» a Pogba y a su familia.

El campeón del mundo con Francia declaró a la policía que se sintió amenazado y firmó un papel en el que se comprometía al pago de la cantidad, en un complot en el que coloca también a su hermano mayor Mathias , señala France Info.

Tras la encerrona, Pogba, actualmente en el Juventus, intentó retirar los tres millones pero su banco rechazó la operación, aunque sí pudo obtener 100.000 euros que entregó a los extorsionadores .

La fiscalía ha abierto desde comienzos de agosto una investigación por intento de extorsión en banda organizada.

El asunto se destapó la semana pasada cuando Mathias publicó en redes sociales que iba a hacer revelaciones explosivas sobre su hermano y sobre Kylian Mbappé, lo que desató una respuesta de los abogados de Paul Pogba y una réplica de Mathias. EFE

