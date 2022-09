Pogba decide operarse de la rodilla y peligra su presencia en el mundial

Entornointeligente.com /

El francés Paul Pogba, centrocampista del Juventus de Turín, ha decidido este lunes terminar con la terapia conservadora que seguía para recuperarse de su lesión en el menisco de su rodilla derecha y operarse, una decisión que pone en riesgo su presencia con la selección francesa en el próximo Mundial de Qatar 2022, que se celebrará en noviembre y diciembre. Así lo ha desvelado el entrenador del conjunto turinés, el italiano Massimiliano Allegri, en la rueda de prensa previa al choque de Liga de Campeones ante el PSG francés. «Esta mañana entrenó, luego paró y decidió operarse. Calculo que lo tendremos de regreso en enero, tenemos que ser realistas. Si juega o no el Mundial no es mi problema», dijo el técnico blanquinegro. Después de probarse durante dos días sobre el césped de Continassa, la ciudad deportiva de la ‘Juve’, Pogba ha decidido pasar por quirófano. De hecho, según informan los medios italianos, a falta de una confirmación oficial por parte del club, el galo se operará esta misma noche del menisco de su rodilla derecha. La lesión apartó al ex del Manchester United de la rutina blanquinegra a finales del mes de julio y como mínimo estará seis semanas de baja. Allegri afronta este choque contra el PSG también con la baja del argentino Ángel Di María, todavía con molestias en el aductor. El técnico no se ve como favorito ante la escuadra parisina. EFE

