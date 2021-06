Poeran legt inspirerende levensverhalen vast in videoserie

PARAMARIBO – “Ellende overal in de wereld gaat nooit weg. De vraag is, hoe ga je ermee om?” Voor de videoserie ‘A Life Experience’ laat software engineer en sporter Vishant Poeran (34) Surinamers zelf vertellen hoe zij omgaan met tegenslagen in hun leven. De verhalen variëren van besmet zijn met Covid-19, zelfdoding, depressie, drop-outs, criminaliteit, kanker en zelfs verkrachting.

Elke nieuwe aflevering wordt op de vrijdag op zijn Facebook pagina en YouTube -kanaal gelanceerd. Echter, vanwege de total lockdown kon hij geen nieuwe opnames maken. De eerste episodes hebben zo een grote impact dat Poeran nu zelf wordt benaderd door mensen die hun ervaring willen delen.

Dat is heel anders dan het begin. “Toen ik begon had ik niets en niemand voor de ondersteuning dan alleen een idee. Gaandeweg is de ondersteuning gekomen”, zegt Poeran dankbaar. De initiatiefnemer zegt dat hij het project dankzij vrienden kan realiseren.

De opnames begon hij begin van het jaar met personen uit zijn eigen vriendenkring. Hoewel hij geen professionele gedragsdeskundige is, gelooft hij dat als mensen hun eigen levenservaring en de manier waarop zij die hebben aangepakt delen, dit een inspiratie voor anderen kan zijn en hen kan aanzetten tot nadenken.

De eerste aflevering ging over Chelsea die met het coronavirus was besmet. Kevin van Brussel vertelde hoe hij verder moest nadat zijn jongere broer zelfmoord had gepleegd. Avir Parker deelde zijn ervaring met een hersentumor en zijn keus voor alternatieve natuurgenezing. Een arts die vrijwillig haar bijdrage op de ICU-afdeling van het Regionaal Ziekenhuis Wanica leverde, vertelde wat voor impact de pandemie heeft op haar persoonlijk leven.

Vóór ‘A Life Experience’ maakte Poeran ‘Health Talk’, waarbij hij professionals uit het bedrijfsleven, de sport, zorg en religieuze organisaties een inspirerende boodschap liet geven. Daarnaast heeft hij het boek ‘Vrienden voor altijd’ en ‘Het leven is een hel’, een korte bewustwordingsfilm over zelfdoding, uitgebracht. ‘A Life Experience’ is dieper dan een inspirerende boodschap.

LINK ORIGINAL: DWT Online

