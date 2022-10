¿Podría Lidom disminuir la cantidad de contrataciones extranjeras?

Entornointeligente.com /

La Liga Dominicana de Béisbol Profesional (Lidom) se ha caracterizado por las contrataciones de jugadores extranjeros de alto perfil, quienes suplen necesidades momentáneas para el equipo que los acoja, sirviendo de soporte cuando una de las patas de la mesa cojea.

Peloteros del calibre de Dave Parker han estado por décadas en la mente y corazón de los dominicanos, siendo producto de las diez contrataciones anuales que se le permite como tope máximo a cada organización del circuito.

La cantidad de jugadores dominicanos en el profesionalismo del béisbol ha aumentado a niveles exponenciales en las últimas décadas, lo que combinado con la «lista de reserva nativa» de 100 miembros que posee cada equipo de la Lidom, ha originado que decenas de beisbolistas terminen sin empleo en la «pelota invernal».

Esto último ha levantado las voces de quienes opinan que el límite de contrataciones extranjeras debería ser menor para cada conjunto, aunque dentro de los grupos de operaciones no se piensa de la misma forma.

«Diría que no, no sería coherente», declaró Jesús Mejía , gerente general de los Gigantes del Cibao, sobre la posibilidad de imponer un número menor de contrataciones foráneas en un conversatorio con Actualidad Deportiva del LISTÍN DIARIO. «El problema no está en el grupo de jugadores desempleados, sino que tienes una cantidad de peloteros que cada vez están menos disponible».

«Hay una tendencia ahora de subir (a Grandes Ligas) a los jugadores más rápido porque han mejorado mucho los niveles de desarrollo. Ahora un prospecto que quizás jugaba invierno de dos a tres temporadas, juega una o ninguna», agregó.

El ejecutivo se refugia en casos como el de Eloy Jiménez , quien forma parte vital de los Medias Blancas de Chicago en el béisbol organizado y, quien no ha disputado un partido en la Liga Dominicana desde 2019.

Recientemente peloteros desaparecidos del radar de la afición local han resultado con papeles protagónicos en ligas invernales de Colombia, Puerto Rico o Venezuela, vistos por primera vez ante los ojos de los quisqueyanos en escenarios como la Serie del Caribe, algo que en gran parte se debe a no tener «cupos» en equipos locales.

Casos como el de Nelly Rodríguez ilustran esta realidad, quien le pidió a los Leones del Escogido ser prestado a los Navegantes del Magallanes en Venezuela para disputar el invierno, a pesar de estar en la «reserva» de la organización, pero sin oportunidad de ser el titular que fue en suelo bolivariano.

Ambos extremos tienen puntuaciones válidas a su favor, tanto de quien se oponen, como los que están a favor de disminuir las contrataciones foráneas en la Lidom.

¿De qué lado está usted?

