Podoroska vs. Swiatek EN VIVO: horario y canales para VER las semifinales de Roland Garros

Entornointeligente.com /

Podoroska vs. Swiatek EN VIVO ONLINE HOY , jueves 8 de octubre desde la pista Central Philippe Chatrier de París, por las semifinales de Roland Garros 2020 . La transmisión del partido irá ONLINE GRATIS por internet vía ESPN y ESPN Play a partir de las 8.30 a. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos y videos van a través de La República Deportes.

En el camino quedaron la kazaja Yulia Putintseva (27.ª), la eslovaca Anna Karolina Schmiedlova (161.ª), la checa Barbora Krejcikova (115.ª) y la ucraniana Elina Svitolina (5.ª). Y la argentina, de 23 años y con orígenes familiares ucranianos, no se conforma. Quiere añadir una más al reguero de víctimas de Europa del Este en su recorrido por su primera presencia en el cuadro final del Abierto de Francia .

PUEDES VER Paraguay vs. Perú EN VIVO: horarios y canales de TV del partido en Asunción Si ya dejó huella al eliminar a Svitolina y convertirse en la primera mujer en la historia del torneo parisino que, procedente de las fases clasificatorias, alcanza las semifinales del torneo, su próximo paso mira al cielo de París, y al del Olimpo de los mejores tenistas de su país. Quiere ser la primera mujer argentina en una final individual de Roland Garros .

Nunca una tenista argentina jugó el partido por el título sobre la arcilla de la capital francesa, y la última presencia en una final de Grand Slam femenino se remonta a 1991 con la derrota de Gabriela Sabatini en el duelo decisivo de Wimbledon ante Steffi Graf.

Podoroska , nacida en Rosario, pero residente en la ciudad de Alicante (España), une su nombre al de otros deportistas de la provincia de Santa Fe cuya trayectoria ha estado en mayor o menor medida relacionada con la Cuidad de la Luz. Desde futbolistas que han pasado por el PSG, como Ángel Di María, Mauro Icardi, Giovani Lo Celso y Ezequiel Lavezzi, a jugadores de rugby del Stade Français o Racing 92, como Juan Imhoff.

PUEDES VER Diego Schwartzman derrotó a Dominic Thiem y jugará por primera vez una semifinal de Grand Slam Swiatek , por su parte, recurre a una psicóloga para preparar los partidos. “Ella me ha hecho ser más inteligente. Gracias a ella mi nivel de confianza es más alto”, explica la polaca.

“La fuerza mental es particularmente importante. En el alto nivel todo el mundo es capaz de jugar bien, pero los mejores son los más fuertes de cabeza”, añade la más joven de las semifinalistas de este Roland Garros.

Swiatek llegó al tenis porque quería ganar a su hermana mayor. Un espíritu competitivo sin duda heredado de su padre, Tomacz Swiatek, antiguo remero del equipo polaco en los Juegos de Seúl de 1988.

Con información de AFP

Podoroska vs. Swiatek: Ficha del partido ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 8 de octubre ¿Dónde? Estadio de Roland Garros, francia ¿A qué hora? 8.30 a. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN y ESPN Play Podoroska vs. Swiatek: ¿a qué hora ver las semifinales de Roland Garros Perú: 8.30 a. m. Colombia: 8.30 a. m. Ecuador: 8.30 a. m. Estados Unidos: 8.30 a. m. (ET) / 5.30 a. m. (PT) México: 8.30 a. m. Costa Rica: 7.30 a. m. Bolivia: 9.30 a. m. Paraguay: 9.30 a. m. Venezuela: 9.30 a. m. Chile: 10.30 a. m. Brasil: 10.30 a. m. Argentina: 10.30 a. m. Uruguay: 10.30 a. m. España: 10.30 a. m. Italia: 10.30 a. m. Francia: 10.30 a. m. Alemania: 10.30 a. m. ¿Dónde ver el Podoroska vs. Swiatek LIVE STREAMING por las semifinales de Roland Garros? ESPN 2 EN PERÚ

DirecTV Sports► 625 (SD) y 1623 (HD) Movistar TV► 506 (SD) y 741 (HD) Claro TV ► 65 (SD) y 523 (HD) Podoroska vs. Swiatek: ¿Dónde se juega las semifinales de Roland Garros? | Mapa El lugar donde se disputará el Podoroska vs. Swiatek EN VIVO por las semifinales de Roland Garros 2020 es en la pista Central Philippe Chatrier del estadio de Roland Garros, ubicado en la ciudad de París, Francia.

Podoroska vs. Swiatek: ¿Dónde ver las semifinales de Roland Garros? Si quieres VER la transmisión del partido por internet del Podoroska vs. Swiatek EN VIVO, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

Roland Garros, últimas noticias: Diego Schwartzman derrotó a Dominic Thiem y jugará por primera vez una semifinal de Grand Slam Novak Djokovic volvió a golpear de forma involuntaria a un juez de línea con la pelota [VIDEO] Serena Williams abandonó el Roland Garros por lesión en el tendón de Aquiles Newsletter Deportes LR Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.

Video Recomendado Recibe las noticias de La República en Google News

LINK ORIGINAL: La Republica

Entornointeligente.com