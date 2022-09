Podiam ser irmãos (ou mesmo gémeos), mas nunca se viram antes

Entornointeligente.com /

Não são irmãos, ou irmãs, são apenas dois estranhos que não partilham qualquer laço familiar. «Alguns deles conheceram-se pela primeira vez quando se encontraram no meu estúdio.» O canadiano François Brunelle vive há muitos, muitos anos, obcecado por sósias, ou seja, por pessoas que são tão parecidas entre si que podem ser confundidas uma com a outra. Essa obsessão conduziu-o ao desenvolvimento da série de retratos de pares de sósias, que intitulou, jocosamente, de I Am Not a Look-Alike! , que contém mais de uma centena de retratos de pessoas de quatro continentes na companhia dos seus doppelgängers — alguns partilhou com o P3 há quase dez anos.

Mas como encontra François estes pares de sósias? «Tive de convencer os meios de comunicação a dar uma ajuda», explica, em entrevista ao P3. Foi graças a eles que milhares de pessoas tomaram conhecimento da existência do projecto e começaram a contactar o fotógrafo, dando conta de que conheciam duas pessoas extremamente parecidas — ou mesmo que já tinham sido apresentadas ao seu próprio sósia — e que gostariam de as ver retratadas.

É François quem assume a responsabilidade de comunicar com os sósias e de lhes explicar o seu papel enquanto participantes do projecto. «Tenho de convencer as pessoas a participarem numa sessão fotográfica; depois tenho de viajar e encontrar um local onde possa fotografar e de combinar o encontro — tudo isto com um orçamento muito, muito limitado», descreve. E foi com o contributo dos média e de organizações de diferentes países, do apoio logístico que lhe ofereceram, que lhe foi possível avançar. O seu objectivo é publicar um fotolivro que reúna todas as imagens.

«Quase todos os pares de sósias têm algo em comum, mas histórias são muito diferentes», conta o fotógrafo, via e-mail. «Dois homens sósias que fotografei tinham, ambos, uma esposa chamada Francine e um só filho», exemplifica. Coincidências? «Duas mulheres nasceram no mesmo dia, a 300 quilómetros de distância, estudaram dança, mudaram-se para Montreal, foram à mesma loja de tatuagens onde fizeram tatuagens com símbolos chineses e acabaram a viver no mesmo edifício, onde finalmente, por acaso, se conheceram.»

Com base em 32 pares de sósias fotografados por Brunelle , um grupo de cientistas espanhol desenvolveu, recentemente, um estudo com o objectivo de aferir se pessoas que são muito parecidas entre si apresentam similitudes, também, ao nível do seu código genético. E a conclusão a que chegaram, nunca antes demonstrada cientificamente, pode ser surpreendente. «As pessoas que são muito parecidas partilham partes importantes do seu genoma, da sua sequência de ADN», explicou o cientista espanhol Manuel Esteller ao The New York Times , recentemente, a propósito dos resultados da investigação. «Há tantas pessoas no mundo que o sistema começou a repetir-se a si mesmo», conclui. Assim sendo, é possível que todos tenhamos um sósia algures no mundo: só nos resta encontrá-lo.

À esquerda Agnen Loonstra, à direita Ester Scholter, Utrecht, Países Baixos, 2015 ©François Brunelle À esquerda Anouk Spiele, à direita Doortje-Grunder Bleeker, Utrecht, Países Baixos, 2015 ©François Brunelle À esquerda Beatriz Nogueira, à direita Bruna Soares da Costa, Lisboa, Portugal, 2015 ©François Brunelle À esquerda Donmar Williams, à direita Martine Chase, Weehaken, EUA ©François Brunelle À esquerda Jeanne Bédard, à direita Jessica Gagnon, Monreal, Canadá, 2015 ©François Brunelle À esquerda Pedro López Soto, à direita Albert Pueyo Kaotico, Barcelona, Espanha, 2015 ©François Brunelle À esquerda Karen Chu, à direita Ashlee Wong, Culver City, EUA, 2013 ©François Brunelle À esquerda Ana Maria Sánchez, à direita Katherine Romero, Bogotá, Colômbia, 2014 ©François Brunelle À esquerda Charles Chasen, à direita Michael Malone, Atlanta, EUA, 2014 ©François Brunelle À esquerda Nuno Mendes Godinho, à direita Miguel Costa Sylvestre, Lisboa, Portugal, 2010 ©François Brunelle À esquerda Garrett Levenbrook, à direita Roniel Tessler, Nova Iorque, EUA, 2013 ©François Brunelle À esquerda Pierre Rondou, à direita, Camille Dubé. Montreal, Canadá, 2004 ©François Brunelle À esquerda Stella Cappiello, à direita Nunzia Girardi, Bari, Itália, 2015 ©François Brunelle À esquerda, Stéphane Morin, à direita Claude-Simon Langlois. Montreal, Canadá, 2004 ©François Brunelle

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com