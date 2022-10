Poder Judicial deniega pedido de Keiko Fujimori para viajar a España e Inglaterra

Entornointeligente.com /

La resolución del juez Victor Zúñiga Urday señala que no es factible autorizar el viaje de Fujimori «puesto que no habría ningún control por parte de la autoridad peruana (juzgado, fiscalía, Policía Nacional) en el supuesto de que la acusada pretenda rehuir de la justicia». Advierte que no sucede ese riesgo cuando se le autoriza su salida al interior del país, como ha sucedido en varias oportunidades, al tener un itinerario, conocimiento de la ciudad en que se encuentra y contar con el apoyo de la policía ante cualquier contingencia. [Lea también: Presidente Castillo convocará a autoridades electas para trabajar en conjunto ] «En caso de autorizar su salida al extranjero, no se tiene certeza a qué ciudad podría ir ni seguridad de que la acusada retorne al país, quedando a su propia decisión y libre albedrío, por cuanto no habrá ninguna autoridad nacional que controle dicha situación», refiere la resolución. «En conclusión, de la revisión del acervo documentario, los argumentos expuestos y presentados en el pedido formulado no genera mayor convicción en el juzgado para autorizar la salida del país de la acusada Keiko Fujimori por poner el riesgo el cumplimiento de la conducta impuesta para asegurar la presencia en el proceso», añade. El juez Zúñiga Urday recuerda que la liderada de Fuerza Popular tiene una acusación penal por la presunta comisión del delito de lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo con una pena probable de 30 años y 10 meses. Fujimori Higuchi solicito permiso para viajar a España e Inglaterra a fin de participar en dos conferencias académicas. Cabe indicar que Keiko Fujimori cumple un régimen de comparecencia con restricciones, que incluye no ausentarse de la ciudad donde reside sin permiso escrito del juez. (FIN) FHG/JCR Más en Andina: La Comisión de Ética del Congreso desestimó por mayoría el informe que recomendaba suspender por 15 días a la congresista Patricia Chirinos por sus expresiones contra la congresista Betssy Chávez https://t.co/2SKXxPbVXh pic.twitter.com/QSZm5tnoF0

