Poder Judicial de Perú da luz verde a petición de eutanasia de Ana Estrada

(CNN Español) — El Poder Judicial de Perú anunció este miércoles que se alcanzaron los votos necesarios para dar luz verde a la petición de eutanasia de Ana Estrada, quien padece una enfermedad incurable y degenerativa y que, por esa razón, había solicitado que se le permitiera llevar a cabo lo que llamó «una muerte digna», según informó la entidad en Twitter .

«El juez supremo dirimente Carlos Calderón Puertas se suma a la posición mayoritaria de los magistrados respecto al protocolo de actuación médica, en el recurso de consulta del proceso de amparo seguido por Ana Estrada, y resuelve de manera definitiva el caso», dice la publicación en Twitter.

Eutanasia vs. suicidio asistido: ¿cuál es la diferencia? Este es el caso de Colombia La Corte Suprema había aprobado en parte el 14 de julio el derecho fundamental de Estrada a tener una muerte en condiciones de dignidad, pero no había consenso en cuanto a la definición del protocolo médico para ejecutar la eutanasia, según explicó entonces la Defensoría del Pueblo en un comunicado. La Defensoría es la entidad que presentó el amparo a favor de Estrada.

Este miércoles, el Poder Judicial señaló en otro tuit que «la resolución será notificada en los próximos días, debido a que aún está en proceso la redacción final de la sentencia y la firma de los jueces intervinientes».

Una vez que se notifique el fallo, el Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud) deberá trabajar en la creación de un protocolo de eutanasia que posteriormente deberá ser validado por el Ministerio de Salud y será usado por Estrada cuando ella lo decida, explicó este miércoles en entrevista telefónica a CNN Walter Gutiérrez, exdefensor del pueblo y abogado de Estrada.

publicidad «Esta es una sentencia histórica», dijo Gutiérrez, e indicó que «se basa en la dignidad de la persona y en la libertad de la persona».

«Lo que ha logrado Ana es recuperar su libertad, en el epílogo de su vida, poder recuperar su libertad y decir hasta cuándo quiere seguir viviendo. Y ese es un derecho que no es solo de Ana», agregó el abogado.

Aunque el amparo solo se aplica a la situación particular de Estrada, Gutiérrez indicó que este caso ha logrado abrir un camino para otras personas que pasan por situaciones similares en Perú, donde no se permite la eutanasia. Además, no descartó que eventualmente se puedan dar iniciativas legislativas que busquen incorporar la práctica de forma legal en el país.

Sobre Estrada, Gutiérrez indicó que ella «está muy contenta. Ha sido una batalla larga, es una persona muy valiente y —aunque parezca paradójico— ella ama la vida, quiere seguir viviendo dentro de las limitaciones de sus circunstancias y considera que se ha hecho justicia».

Estrada —quien es psicóloga de profesión— padece de polimiositis, una enfermedad crónica y degenerativa que afecta los músculos y la mantiene en una cama en su casa, con cuidados médicos las 24 horas del día y conectada a un respirador durante las noches. Ahí se encuentra desde que abandonó la unidad de cuidados intensivos de un hospital en 2015, adonde había ingresado debido a la enfermedad que padece y que le fue diagnosticada de niña.

En febrero de 2021, el Poder Judicial de Perú ordenó al Ministerio de Salud y a EsSalud «respetar la decisión» de Estrada de poner fin a su vida a través del procedimiento técnico de la eutanasia. Esos organismos decidieron no apelar la sentencia. eutanasia

