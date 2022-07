Poder adquisitivo del salario dolarizado disminuye 5.7%

Entornointeligente.com /

1432135

Caracas.- El Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) alertó en un informe sobre la caída del poder adquisitivo de los salarios dolarizados en el país durante el primer semestre de 2022. Según las cifras recopiladas, este disminuyó un 5.5% desde diciembre de 2021 hasta el pasado mes de junio.

Las remuneraciones reales mensuales de los trabajadores de Caracas, que incluyen salarios más bonificaciones, reflejaron una caída respecto a mayo de 2022, luego de haber alcanzado su máximo en diciembre de 2021.

Detalló que el ingreso real de los trabajadores del sector comercio y servicios viene declinando de manera sostenida como resultado de las elevadas tasas de inflación y la consiguiente aceleración del alza de los precios.

Esto se traduce a que la remuneración promedio en junio se situó en $ 118,4, menor que la de los meses de mayo en 119,5 y abril cuando fue de $ 120,3.

#IRE | Las remuneraciones de los trabajadores disminuyeron 6,6% entre diciembre de 2021 y junio de 2022. En términos de dólares estadounidenses, la remuneración promedio en junio se situó se situó en US$ 118,4, menor que la de los meses de mayo (US$ 119,5) y abril (US$ 120,3) pic.twitter.com/ngcewoLVLz

— Observatorio Venezolano de Finanzas (@observafinanzas) July 20, 2022

«Al ajustar las remuneraciones en dólares con el alza de los precios medidos también en esa moneda, se aprecia que los ingresos de quienes reciben pagos en la moneda de Estados Unidos han perdido poder adquisitivo equivalente a 5,7%», detalló el informe de la organización.

El OVF alertó que la remuneración promedio apenas cubre un tercio de la canasta alimentaria, sin incluir el gasto en servicios como alquiler de la vivienda, electricidad, gasolina.

El informe alerta que en el caso de los empleados del sector público la situación es todavía más grave por cuanto sus salarios no se ajustan respecto a la inflación y tan solo cobran 130 bolívares al mes, al igual que los pensionados. En aquel momento, el salario equivalía a 30 dólares y actualmente equivale a 22,8 dólares, según la tasa del BCV.

Redacción El Pitazo Economía

Redacción El Pitazo Economía

Miles de venezolanos en las zonas más desconectadas de nuestro país visitan diariamente El Pitazo para conseguir información indispensable en su día a día. Para muchos de ellos somos la única fuente de noticias verificadas y libres de parcialidades políticas.

Sostener la operación de este medio de comunicación independiente es cada vez más caro y difícil. Por eso creamos un programa de membresías: No cobramos por informar, pero apostamos porque los lectores vean el valor de nuestro trabajo y contribuyan con un aporte económico que es cada vez más necesario.

Forma parte de la comunidad de Superaliados o da un aporte único.

Asegura la existencia de El Pitazo con una contribución monetaria que se ajuste a tus posibilidades.

Es completamente seguro y solo toma 1 minuto.

Por: El pitazo Autor: Redacción El Pitazo Fecha de publicación: 2022-07-21 17:54:39 Fuente

LINK ORIGINAL: Reporte Confidencial

Entornointeligente.com