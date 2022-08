Podence marca na derrota do Wolverhampton, Tottenham goleia após reviravolta

Entornointeligente.com /

O português Daniel Podence marcou neste sábado na derrota do Wolverhampton em Leeds (2-1), enquanto o Tottenham começou a perder na Liga inglesa, mas foi capaz de reagir para golear na recepção ao Southampton (4-1).

O extremo internacional português abriu o activo em Elland Road à passagem do minuto seis, servido pelo sul coreano Hwang, com uma finalização acrobática, que viria a mostrar-se insuficiente para a equipa comandada por Bruno Lage, que também apostou de início nos compatriotas José Sá, Rúben Neves e Pedro Neto.

O espanhol Rodrigo, avançado que em Portugal vestiu as cores do Benfica, fez o empate aos 24 minutos, abrindo caminho para Aaronson (74), já na segunda parte, fazer a «cambalhota» no marcador.

Em Londres, o Tottenham foi surpreendido pelo tento inaugural de Ward-Prowse (12 minutos), mas a reacção não poderia ter sido melhor, ao operar a reviravolta ainda antes do tempo de descanso, face às finalizações de Sessegnon (21) e do ex-leão Eric Dier (31).

Um autogolo do defesa Salisu (60) deixou os spurs ainda mais confortáveis no encontro, que ficou fechado com a finalização do sueco Kulusevski três minutos depois.

LINK ORIGINAL: Publico

