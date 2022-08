Podcast do Encontro de Leituras: Quarto de Despejo — Diário de uma Favelada

Entornointeligente.com /

Este é o podcast do Encontro de Leituras, o clube conjunto do PÚBLICO e do jornal brasileiro Folha de S. Paulo , que junta online leitores de língua portuguesa todas as segundas terças-feiras de cada mês.

Em destaque no 16.º Encontro do Leituras , que aconteceu a 8 de Março, esteve o livro Quarto de Despejo — Diário de uma Favelada , uma importante obra da brasileira Carolina Maria de Jesus, escritora que morreu em 1977. O livro foi editado em Portugal pela VS, no ano passado.

Para esta conversa, convidámos a académica Fernanda Rodrigues de Miranda, especialista na obra de Carolina Maria de Jesus, e Tom Farias, professor de literatura brasileira, jornalista e biógrafo, autor do livro Carolina — Uma Biografia , publicado no Brasil pela Editora Malé, que também está à venda online e na Livraria da Travessa, em Lisboa.

O Encontro de Leituras é moderado pela jornalista Isabel Coutinho, responsável pelo site do PÚBLICO dedicado aos livros, o Leituras , e por Eduardo Sombini, jornalista da Ilustríssima , o caderno de cultura da Folha de S. Paulo .

Siga o podcast do Encontro de Leituras no Spotify , Apple Podcasts , SoundCloud ou outras aplicações para podcasts .

Os podcasts do PÚBLICO dão-lhe 10% de desconto numa nova assinatura do seu jornal. Introduza o código promocional POD10 em publico.pt/assinaturas e usufrua das vantagens de ter o PÚBLICO no ouvido. O código é válido para novas assinaturas ou assinaturas expiradas há mais de 90 dias.

Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts .

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com