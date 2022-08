Podcast do Encontro de Leituras: Paulo Scott e o seu Marrom e Amarelo

Entornointeligente.com /

Este é o podcast do Encontro de Leituras, o clube conjunto do PÚBLICO e do jornal brasileiro Folha de S. Paulo , que junta online leitores de língua portuguesa todas as segundas terças-feiras de cada mês.

A convidada do 18.º Encontro do Leituras , que aconteceu a 10 de Maio, foi o escritor brasileiro Paulo Scott. Em destaque esteve o seu romance Marrom e Amarelo .

Publicado no Brasil pela Alfaguara, em 2019, e em Portugal em 2020, pela Tinta da China, Marrom e Amarelo chegou este ano, na tradução para língua inglesa, à lista de semifinalistas do muito conceituado International Booker Prize.

O Encontro de Leituras é moderado pela jornalista Isabel Coutinho, responsável pelo site do PÚBLICO dedicado aos livros, o Leituras , e por Eduardo Sombini, jornalista da Ilustríssima , o caderno de cultura da Folha de S. Paulo .

