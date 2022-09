Pocketing, una nueva tendencia en relaciones que es peor de lo que parece y ya vivió Sandy en Grease

Entornointeligente.com /

Cada vez aparecen más términos (algunos espantosos como el bodycount ) relacionados con tener pareja que han llegado para quedarse. La idea de las relaciones a través de los años ha cambiado , y a nuestro vocabulario se suman palabras tan odiosas como el negging o el ghosting .

El pocketing del que te hablamos hoy es otra de esas palabrejas que nos gustaría que no existieran, pero que lleva entre nosotras mucho más tiempo del que pensamos.

Qué es el pocketing Comienzas una relación. Todo es fantástico, habláis a todas horas y cuando os véis es todo maravilloso. Parece que el tiempo se detiene, te corren mariposas por el estómago pero hay algo que te escama: su reticencia a presentarte a sus amistades y familia.

Lo que Danny Zuko hacía con Sandy en la película Grease es justo eso, pocketing : vivieron un amor de verano maravilloso y como pareja y cuando volvieron a la realidad, él la ocultaba como si no estuvieran juntos.

El pocketing es una tendencia en la que uno de los miembros de la pareja evita presentarla a su círculo íntimo . Una situación en la que la persona con la que estás saliendo evita o duda presentarte a sus amigos, familiares u otras personas que conoce, ya sea en persona o en las redes sociales, aunque llevéis saliendo un tiempo. Tu relación parece inexistente de puertas para afuera, como un secreto.

Pongámonos en situación. Sales con alguien, todo es maravilloso pero vuestra relación es solo de puertas para adentro, como si no existiera para el resto del mundo. Sus amistades no saben que existes (menos aún su familia), no os mostráis como pareja cuando salís (o ni siquiera tenéis planes más allá de quedaros en casa viendo una peli) y a ojos de todos, tu pareja sigue tan soltera como estaba, aunque esté contigo.

Por qué me mi pareja hace pocketing Para la profesional Rachel Perlstein, existe una diferencia clave entre esperar el momento adecuado para presentar a tu pareja, y que esta te haga pocketing . «Cuando te enfocas en construir una relación con una nueva pareja, tu intención suele ser e sperar hasta que conozcas bien a la persona a nivel individual y te guste lo suficiente como para incorporarla a tu vida social y familiar «, explica a la NBC . El pocketing en cambio viene con la intención de «ocultar a la persona con la que estás saliendo y crear espacio y distancia en la relación», y esto puede venir motivado por diferentes circunstancias.

Las razones pueden ser tan sencillas como que tu pareja tenga miedo de que su familia no apruebe la relación, que piense que no vayas a encajar o que se avergüence de su familia. Puede que no haya sido sincera contigo y presentarte a sus amigos y familia rompa esa imagen que ha creado para ti, o más simple, que crea que en un ambiente familiar o de amistad vas a descubrir cómo es y no va a gustarte lo que ves (lo que le pasaba a Danny con Sandy). También puede querer ir despacio, tenga miedo de experiencias anteriores o le asuste comprometerse.

Según la psicóloga Ana Jovanovic , en el peor de los casos «existe la posibilidad de que te esté escondiendo de otra persona, ya sea un ex, alguien con quien esté saliendo o alguien con quien espera salir en algún momento.»

Cómo saber si tu pareja te hace pocketing Aunque es algo complicado de detectar, (no como el negging ), hay algunas señales que pueden indicarnos que es justo eso lo que está pasando, tal y como explica Jovanovic .

Nunca hace planes con otras personas . No solo no los hace, también huye de los planes que organizas tú con otra gente y evita hasta hablar de ellos. Siempre hay una excusa que evita que conozcas a su círculo más íntimo . «Siempre hay una urgencia que atender, un motivo por el cual ahora no es un buen momento o la promesa de que los conozcas pronto», afirma Jovanovic, aunque spoiler: el momento nunca llega. Solo quedáis en tu casa o en la suya . Nada de planes en el restaurante tan cute de su barrio, ni pasear por el parque de la mano ni derivados. Las citas siempre son en casa, donde no hay posibilidades de encontrarte con alguien. Evitan hablar de sus amigos y familia y viceversa . De esta forma el tema se escurre aún más, no te entra curiosidad por conocerles y se alarga en el tiempo eso que tanto teme quien hace pocketing . Su familia y amigos, además, no conocen siquiera de tu existencia, como si fueras solo un fastasma que se cuela en su cama y fuera de casa no existieras. Ni rastro de ti en sus redes sociales . Publica lo que come en un restaurante, su selfie de gimnasio diario y veinte stories cuando sale de fiesta, pero tu pareja no tiene ni rastro de ti en sus perfiles de redes sociales . De hecho, tu pareja no comparte tus stories, elimina las publicaciones etiquetadas y no puedes hacer publicaciones compartidas con él o ella. «Es una amiga» . Cuando por casualidades del destino os cruzáis con alguien de su entorno eres una amiga o simplemente te presentan con tu nombre de pila. «Esta es Anabel», sin más. Qué hacer si tu pareja no te presenta a su familia y amigos Ya nos explicaba la psicóloga Iria Reguera la importancia de una buena comunicación en pareja , y en este caso la fórmula se aplica exactamente igual. No podemos leer la mente de nuestra pareja y si sospechamos que están haciendo pocketing con nosotras, lo mejor es hablar de forma asertiva y sincera con ella.

Puedes comenzar la conversación explicando cómo te sientes y dándole a la persona con la que estamos la oportunidad de habla r de por qué no conocemos a su círculo íntimo. Si nos mostramos comprensivos, es más fácil que nuestra pareja se abra y tal vez nos explique los miedos que le llevan a ocultarte.

Cabe la posibilidad de que lo que ocurre es que nuestra forma de ver las relaciones sea distinta y verbalizar con claridad lo que queremos o necesitamos de nuestra pareja es imprescindible. Tal vez para ti sea importante pero no para tu pareja. Tener una charla honesta en la que ambos miembros de la pareja expliquen a dónde quieren que se dirija la relación es importante, tal y como nos explicaba aquí Iria .

Y ten esto claro: ​​renunciar a quien no te quiere como mereces también es una victoria , así que si buscáis cosas distintas o si tu pareja no está siendo sincera y eso rebasa tus límites, alejarte es la mejor decisión que puedes tomar contigo misma .

Fotos | Grease, Marcko Duarte , Toa Heftiba y Austin Loveing en Unsplash

