pocas Zonas Económicas Especiales han tenido éxito

Entornointeligente.com /

La presidenta de Consecomercio, Tiziana Polezel, cree que la implementación de las primeras cinco Zonas Económicas Especiales en el país debe ser tomado con «prudencia» porque las ZEE han tenido poco éxito en otros países y porque en Venezuela los servicios públicos no son de calidad.

«Recibimos la noticia con prudencia. Son medidas positivas pero solo en determinadas zonas y sentimos que debían ser declaradas en todo el país porque es todo el país el que necesita atención. Se recibe de manera positiva, pero es importante destacar que son muy pocas las Zonas Económicas Especiales que han sido exitosas en el mundo», declaró a Román Lozinski.

Precisó que estas han fracasado en los demás países porque no se enlazan ni engranan con otros sectores de la economía.

«Si solo se piensan como una política industrial sin enlazarla con los demás sectores. Cuando no es así, la ZEE fracasa porque el motor no logra arrancar. El otro factor son los servicios públicos que tienen que ser de calidad».

En este sentido, Polezel enfatizó que la crisis de servicios públicos es lo que más preocupa a Consecomercio. «Las empresas que se van a instalar lo primero que van a evaluar es el tema de los servicios públicos. Seguimos teniendo problemas serios con la energía eléctrica, combustible y no todos tienen capacidad de instalar plantas eléctricas, no podemos pensar así. Otra cosa que hoy las empresas colocan en primer lugar es la conectividad y no solo que haya internet o telefonía, sino conectividad aérea y terrestre».

«Son elementos que nos hacen ver esta medida con cierta prudencia», recalcó.

Por: Noticiero Digital Autor: Anaisa Rodríguez Fecha de publicación: 2022-07-22 09:11:02 Fuente

LINK ORIGINAL: Reporte Confidencial

Entornointeligente.com