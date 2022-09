Épocas diferentes

Entornointeligente.com /

Un equipo de béisbol se organiza sobre la base de tres elementos; ofensiva, defensa y pitcheo. Desde el inicio del juego, en 1842, hasta 1973 cuando se aprobó la regla del bateador designado en la Liga Americana, el lanzador era parte de la alineación ofensiva, aun cuando la inmensa mayoría carecía de habilidad para batear. Con excepción de la Liga Nacional, la norma fue aplicada prácticamente al unísono por todos los circuitos del planeta, profesionales o no y la misma revolucionó el juego para bien.

Este comentario inicial nace por el formidable resultado que ha tenido Shohei Ohtani actuando al mismo tiempo como lanzador y bateador con los Angelinos de Los Angeles. Nunca en la historia del juego se había visto algo semejante. Para encontrar una muestra similar habría que remontarse a principios del siglo XX alrededor de la figura de Babe Ruth, que entiendo innecesario contar su historia y decir quien fue. No obstante, hay diferencias entre estos dos portentos que las definen las épocas.

En la primera etapa de su carrera con los Medias Rojas, entre 1914 a 1917, Ruth no jugaba defensa, era un excelente lanzador que además tenía habilidad para batear y es en las campañas de 1918 y 1919 que es usado en los jardines y lanzando, alcanzando gran éxito en ambos roles. Cuando pasa a los Yankees a partir de 1920 estos lo utilizan exclusivamente como jardinero derecho, aprovechando su enorme capacidad de producción (realmente en las quince campañas que actuó con estos tuvo cinco presentaciones en el montículo). Ohtani prácticamente no juega a la defensa, apenas estuvo en 17 episodios en los jardines el año pasado, y puede hacer su gran aporte ofensivo gracias a la existencia de la regla del bateador designado. Esto provoca el surgimiento de una interrogante inevitable: ¿qué hubiese ocurrido con Ruth de haber existido la regla del bateador designado en su época, o, por el contrario, con Ohtani ahora si no existiese dicha regla?

Lo expuesto es una demostración que al hacerse comparaciones entre jugadores de diferentes tiempos es indispensable tomar en cuenta las condiciones reinantes en cada una y no solo las frías estadísticas.

