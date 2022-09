Poblaciones del Arco Minero desasistidas en áreas de salud y DDHH

Entornointeligente.com /

CARACAS – «Grupos Armados irregulares condicionan el derecho a la salud en el Arco Minero del Orinoco», es el título del reciente informe de observatorio de Ambiente de Fundaredes, el cual destaca que agrupaciones terroristas han asumido las funciones que corresponden a las gobernaciones en algunas zonas mineras de los estados Bolívar y Amazonas.

Actividades en las área de salud, asistencia médica, insumos, medicamentos, hospitalización, personal médico y enfermería, han pasado a ser manejadas por quienes controlan de manera ilegal la minería.

Fundaredes asegura que no se conoce la realidad epidemiológica del Arco Minero del Orinoco ya que no hay cifras oficiales y no hay un registro del número de afectados por malaria, sarampión, difteria, dengue, infecciones de transmisión sexual y desnutrición.

El informe alerta las críticas condiciones de salud y vulnerabilidad de las poblaciones indígenas en el Arco Minero del Orinoco. Estas se encuentran desasistidas por parte del Estado, mientras que grupos irregulares se apoderan de la zona y la controlan en todos los aspectos, incluso explotando de forma irracional e ilegal, los recursos del estado.

La situación, señala el informe, ha ocasionado además la destrucción de la importante reserva natural venezolana y afectado el ecosistemas de los pueblos indígenas que habían en la zona Por ello, subraya Fundaredes en su informe, es necesario que el Estado sea responsable y asuma el control del Arco Minero y supervise la explotación de de lo yacimientos de oro, diamantes, cobre, coltán, hierro, bauxita y otros minerales de alto valor industrial, además de velar por la salud y derechos de las comunidades mineras e indígenas que habitan en esa región del territorio.

