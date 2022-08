Pnrr spinge opere pubbliche, boom di aggiudicazioni

Entornointeligente.com /

ROMA. – Realizzazione più veloce delle opere, tempi di affidamento più brevi e aumento delle aggiudicazioni e dei nuovi cantieri. Dalla seconda metà del 2021 le opere pubbliche stanno assistendo ad una nuova fase, anche sull’impulso delle priorità dettate dal Pnrr.

A certificarlo sono i numeri dell’ultimo report del Servizio studi della Camera che fa il punto su programmazione e realizzazione delle infrastrutture strategiche e prioritarie.

«Dalla seconda metà del 2021 si avverte un’accelerazione della fase realizzativa delle opere pubbliche. Si riducono i tempi di affidamento, aumentano le aggiudicazioni e i nuovi cantieri», evidenzia il rapporto, che in base ai dati aggiornati al 31 maggio, stima per le infrastrutture strategiche e prioritarie un costo complessivo di 394 miliardi di euro, di cui il 91% (357,2 miliardi) riferiti alle infrastrutture prioritarie, e il restante 9% (36,8 miliardi) riconducibile a infrastrutture strategiche non prioritarie.

Si registra in particolare un’accelerazione delle opere in fase di progettazione 185 miliardi (+31,5% da dicembre 2020), per 764 lotti, per effetto tra l’altro «dell’ampliamento del perimetro delle priorità con la selezione dei progetti Pnrr e Pnc (Piano nazionale complementare) e delle opere da commissariare», si spiega. Inoltre è vero e proprio boom per le aggiudicazioni, con 10,5 miliardi (+1.190%), per 18 lotti, con le ferrovie a fare la parte del leone. In gara ci sono complessivamente 9,3 miliardi, per 35 lotti. Per il resto, oltre 10 miliardi sono di lotti con contratto sottoscritto, 64,5 miliardi sono in corso di realizzazione, mentre 29,780 miliardi (207 lotti) sono ultimati.

«Appare evidente che dal punto di vista procedurale si è entrati in una nuova fase. Dopo molto tempo rispetto a quanto programmato, diverse infrastrutture prioritarie si avviano alla conclusione; altre entrano nella fase di esecuzione; aumentano le aggiudicazioni spinte dalle misure di semplificazione», evidenzia il rapporto, sottolineando che dalla seconda metà del 2021 è esplicita la «chiara riduzione dei tempi di affidamento» e il forte aumento di «aggiudicazioni e i nuovi cantieri».

«Non vanno però sottovalutati i più recenti segnali e i rischi di rallentamento nell’immediato futuro», legati all’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, avverte il rapporto, secondo il quale «molto dipenderà dagli effetti delle nuove misure adottate recentemente dal Governo e dal Parlamento» proprio per far fronte al caro prezzi.

