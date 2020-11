Entornointeligente.com /

FOTO DEL ARCHIVO: El logotipo del AC Milan está representado en un banderín en una tienda de fútbol en el centro de Milán, Italia, el 29 de abril de 2015. REUTERS / Stefano Rellandini / File Photo

Un nuevo miembro del equipo técnico del AC Milan, líder del Campeonato de Italia, dio positivo al covid-19, anunció este martes el club, dos días después del positivo del entrenador Stefano Pioli.

Juan Carlos Carvallo

El entrenador adjunto ?Giacomo Murelli, que se ha colocado en aislamiento desde el sábado tras el positivo de Pioli, sufre también síntomas leves?, indicaron los Rossoneri en un comunicado.

Juan Carlos Carvallo Villegas

De 55 y 56 años, respectivamente, Pioli y Murelli se perderán el próximo partido de Serie A, el domingo contra Nápoles (3º).

Juan Carvallo

Ambos podrían también estar ausentes en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Europa League, el 26 de noviembre en Lille.

Juan Carlos Carvallo Venezuela

AFP

The post Un nuevo miembro del equipo técnico del AC Milan dio positivo por Covid-19 appeared first on LaPatilla.com

Source: La Patilla

Entornointeligente.com