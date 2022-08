Entornointeligente.com /

Amenazaba con matar a la hija de su pareja si no tenían relaciones Un hombre de 40 años de edad, fue capturado por presuntamente abusar sexualmente de una mujer, a quien tenía amenazada con matar a su hija si está no tenía relaciones con él.

El sujeto quedó identificado como Yessit Daniel Montilla Castrillan y fue aprehendido por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en el sector La Terraza, vereda Nº 2, parte baja de El Nacional, Los Teques, municipio Guaicaipuro.

Trascendió que la víctima relató que desde el pasado 20 de agosto el individuo con quien tiene una relación sentimental la mantenía en cautiverio y hasta la agredía físicamente. En repetidas ocasiones le dijo que si no tenía sexo con él lanzaba a su hija al río.

Se conoció que el supuesto agresor le manifestó a la mujer que estuvo preso por secuestro y él sabía cómo desaparecer a dos personas, «yo tenía mucho miedo, a veces se volvía como loco y salía corriendo a agarrar a mi hija para matarla, me mantenía amenazada, me obligaba a estar con él y yo para proteger a mi pequeña me dejaba abusar», contó.

De acuerdo a un reporte el detenido se encuentra solicitado por el Juez de Primera Instancia Municipal de Control del estado Táchira, según expediente CP23-P-2019-000266 desde el año 2019 por el delito de hurto de equipos de estaciones eléctricas./CT

Tags: diario avance PNB detiene a hombre acusado por violencia sexual Sucesos

LINK ORIGINAL: Diario Avance

Entornointeligente.com