PN y Fiscalía DN se contradicen sobre razones por las que estaba en libertad implicado en muerte de Julissa Campos

SANTO DOMINGO.- La Policía Nacional y la Fiscalía del Distrito Nacional se contradicen sobre las razones por las que estaba en libertad Geury Antonio Pascual, implicado en la muerte de la ejecutiva bancaria Julissa Campos, a pesar de haber sido apresado a finales de diciembre 2019 por dos asaltos a mano armada.

Por un lado, el director de la Policía asegura que no pudieron mantenerlo detenido por falta de fiscales para procesar la orden de arresto los días 24 y 25 de diciembre, pese a haber sido identificado por Franklin Cabral y Roldy Jimenez, a quienes asaltó en sus residencias los días 20 y 22 de diciembre.

“Hicimos una investigación donde se ve que el oficial hizo lo que tenía que hacer. Si yo no tengo una orden de arresto o no tengo una flagrancia y yo duro más del tiempo que la ley establece, el arresto es irregular”, aseguró hoy Ney Aldrín Bautista.

A pesar de que el director de la Policía dijo que hicieron su trabajo, la orden de arresto que necesitaban para procesar a Pascual la podía dar el fiscal de turno al que no llamaron, mientras a las víctimas dijeron que no había fiscales en servicio para justificar su puesta en libertad, lo cual no era cierto, como quedó evidenciado esta semana en el programa El Informe con Alicia Ortega.

La Fiscalía del DN asegura que sí había fiscales en servicio, por lo que tildan de “inaceptable e inverosímil” que hayan dejado en libertad a Pascual, tomando en cuenta, inclusive, que había sido reconocido por los querellantes y que al momento de su detención tenía parte de los objetos reportados como robados.

La versión de la Fiscalía, fue presentada esta semana en el programa, a continuación lo que dijeron:

Pero quién es Geury Antonio Pascual, cuál ha sido su historial delictivo y cómo ha logrado librarse de la justicia, esto es parte de lo que el programa de investigación presentó:

