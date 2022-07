PMA prevé ascenso de inseguridad alimentaria en Latinoamérica

Entornointeligente.com /

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) alertó este martes sobre el incremento de la inseguridad alimentaria en Latinoamérica como consecuencia de la pandemia de la Covid-19, la crisis en Ucrania y el cambio climático.

La oficina regional del PMA para América Latina y el Caribe señaló que alrededor de 10 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria severa 13 países mientras que si la situación actual continúa se prevé un ascenso a 13,3 millones.

En este sentido, la directora de la oficina regional del PMA, Lola Castro, resaltó la necesidad de asistir urgentemente a las poblaciones más vulnerables, así como enfrentar las causas estructurales de los problemas.

— WFP Guatemala (@WFPGuatemala) July 25, 2022 A partir de ello, Castro instó a apoyar al sector de los pequeños agricultores, expandir las actuales redes de protección, estimular la inversión y generar oportunidades de empleo en las comunidades afectadas.

Asimismo, la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) afirmó que el precio interanual del maíz creció por encima del 70 por ciento en Honduras Y Nicaragua, entretanto, el del trigo subió a un 90 por ciento en Argentina.

— FAO (@FAO) July 26, 2022 El alza del precio de los alimentos constituye un factor que incide directamente en el ascenso de la inseguridad alimentaria en la región. A su vez, solamente en Guatemala y Honduras más de 7 millones de personas presentan severas dificultades para acceder a los alimentos.

Por su parte, el informe anual sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo reveló que entre los años 2020 y 2021 ascendió a 56,4 millones la cifra de personas desnutridas, de los cuales el 8,6 por ciento son de Latinoamérica.

