PM vai apurar conduta de cabo que disse a morador que 'governo comunista que está querendo voltar' vai tomar a casa dele Ação aconteceu em São Sebastião, no litoral de São Paulo, quando agente atendia ocorrência em moradias de área irregular. PM disse que abriu sindicância e que conduta não faz parte dos protocolos de atendimento da instituição. Por g1 Vale do Paraíba e Região

26/07/2022 07h42 Atualizado 26/07/2022

PM diz a morador que candidato comunista tomaria casa dele em ocorrência no litoral

A Polícia Militar vai investigar um cabo que durante uma ocorrência em São Sebastião, no Litoral de São Paulo, disse a moradores que o governo comunista tomaria suas casas. Na imagem, o cabo diz explicar que caso as pessoas aceitem 'o governo comunista que quer voltar' suas propriedades vão ser tomadas. A PM disse que a fala não reflete a posição da instituição. (Veja a imagem acima)

A ação aconteceu nesta segunda-feira (25) em um bairro irregular, onde está sendo feita a regularização. De acordo com a prefeitura, um dos imóveis está em área de preservação e tem ordem judicial para a demolição. Com a medida da justiça, moradores organizavam um protesto quando a PM foi acionada.

Durante o atendimento, um cabo da Polícia Militar reuniu a comunidade e disse começou um discurso alertando que o governo comunista tiraria suas casas. O PM não mencionou o nome de nenhum candidato.

«Esse sistema comunista, ele passa a ser dono de todos os seus bens. Veja bem, ali não tem escritura, né. Aí a prefeitura vem e derruba porque não tem escritura, está em área de preservação e esse negócio todo. Mas aí você tem essa casa aqui, que tem escritura. É sua. Você suou e pagou. Se vocês aceitarem esse governo comunista que está querendo voltar de novo, vai chegar a hora que o governo vai falar para você assim ó: essa casa agora é do governo», diz o policial na imagem.

Durante a fala, vários moradores se organizam em torno do policial. Uma moradora chega a questionar o agente. «Aí eu pergunto, e esse que está aí fez o que?», diz a senhora. E o agente responde que não está indicando políticos, mas apenas fazendo um alerta.

«Senhora, é o que eu falei. Eu não gosto de política e não estou indicando político nenhum. Eu só estou querendo explicar para vocês, aproveitando essa oportunidade aqui porque ali, por exemplo, não tem escritura e está em uma área de preservação e aí é uma situação normal que o estado faz. Porém, se a gente alimentar a parte comunista da história, aí vai ser igual em outros países que estão ai. Nós perdemos o direito de todos os nossos bens», diz no trecho do vídeo. (Veja a imagem acima)

Após a circulação da imagem, a PM informou que abriu sindicância para apurar a conduta do policial. «Ao tomar conhecimento das imagens, imediatamente instaurou procedimento para apurar a conduta do policial, sendo certo que, a opinião pessoal do militar, não reflete o posicionamento institucional, nem tampouco se coaduna com os protocolos previstos para atendimento de ocorrências da Polícia Militar», informou em nota.

A Prefeitura de São Sebastião informou que o local está em processo de regularização e que há mobilização na justiça para a medida, que deve começar em novembro.

