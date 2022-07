PM suspeito de matar homem durante abordagem em Contagem é liberado após alvará de soltura

Entornointeligente.com /

18/07/2022 15h34 Atualizado 18/07/2022

Homem é morto após abordagem da PM na Vila Barraginha, Contagem; as imagens são fortes

O policial militar suspeito de matar um jovem negro durante uma abordagem na Vila Barraginha, em Contagem , na Região Metropolitana de Belo Horizonte, neste sábado (16), recebeu alvará de soltura e já foi liberado.

Segundo a Polícia Militar, O sargento Rodrigo Figueiredo Gomes atirou três vezes após Marcos Vinícius Vieira Couto reagir, mas que a vítima foi socorrida com vida e morreu no hospital. O militar foi conduzido para o 39º Batalhão, onde foi feito o flagrante de prisão. A Justiça Militar de Minas Gerais concedeu alvará de soltura nesta segunda-feira (18).

«Inconteste é que neste momento não há necessidade da prisão cautelar, justamente porque o episódio indica ser revestido de legalidade», diz a decisão do juiz João Libério da Cunha.

A Polícia Militar (PM) não apreendeu nenhuma arma com Marcos. A corporação chegou a dizer que foi ao local porque recebeu uma denúncia de disparos de arma de fogo e de que um homem armado estava fazendo ameaças .

Segundo o boletim de ocorrência, ao qual o g1 teve acesso, quando os militares chegaram ao endereço, pessoas apontaram para Marcos Vinícius como o «provável autor dos disparos».

Ainda segundo o registro, Marcos Vinícius tinha cometido «agressão que põe em perigo de morte o policial militar ou as pessoas envolvidas na intervenção». Nenhuma arma foi encontrada com ele .

O Ministério Público instaurou uma investigação preliminar, relativa ao caso.

Em nota, o órgão disse que «foi solicitado o prontuário de atendimento do Hospital Municipal de Contagem e será realizada a oitiva da irmã da vítima para esclarecimentos. Na sequência, será instaurado o Procedimento Investigatório Criminal (PIC).»

'Volume' no bolso

A porta-voz da Polícia Militar de Minas Gerais, major Layla Brunnela, disse que em uma das imagens é possível ver um «volume» no bolso de trás da roupa de Marcos Vinícius .

Segundo ela, quando ele foi alvejado, o militar foi até a viatura transmitir uma mensagem na rede de rádio, momento em que pessoas teriam se aproximado do baleado. Uma possibilidade, conforme ela, «é a retirada da arma dele nesse momento» .

Ela disse também que, antes da chegada da polícia, um homem recebeu coronhadas na cabeça, efetuadas por Marcos Vinícius, e foi socorrido .

MP vai investigar o caso

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) vai investigar a morte de Marcos Vinícius.

A 11ª Promotoria de Justiça de Contagem, com atribuição na Defesa dos Direitos Humanos e Controle Externo da Atividade Policial, vai instaurar, nesta segunda-feira (18), um procedimento investigatório criminal para apurar o caso .

1 de 1 Homem é morto após abordagem da PM na Vila Barraginha, Contagem — Foto: Arquivo Pessoal Homem é morto após abordagem da PM na Vila Barraginha, Contagem — Foto: Arquivo Pessoal

A Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil em Minas Gerais afirmou ter acionado as autoridades, como o Ministério Público e a Ouvidoria de Policia do Estado.

Segundo a comissão, essa foi a «terceira execução no local em menos de duas semanas» e, de acordo com denúncia à entidade, ocorreram porque «o suposto traficante e outros não pagaram os valores de suposta corrupção cobradas e devidas aos policiais».

