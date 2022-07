Entornointeligente.com /

PM morto no Alemão deixa mulher e dois filhos com autismo Bruno de Paula Costa foi atingido no pescoço e não resistiu aos ferimentos. Chega a 32 o número de agentes de segurança mortos no RJ em ações violentas. Por g1 Rio

22/07/2022 02h30 Atualizado 22/07/2022

1 de 1 Cartaz do Disque-denúncia pedindo informações sobre a morte do cabo da Polícia Militar Bruno de Paula Costa — Foto: Reprodução Cartaz do Disque-denúncia pedindo informações sobre a morte do cabo da Polícia Militar Bruno de Paula Costa — Foto: Reprodução

Policial há oito anos, o cabo Bruno de Paula Costa , de 38, morreu na manhã desta quinta-feira (21) baleado por criminosos no interior do Complexo do Alemão , na Zona Norte da cidade.

Bruno estava de plantão na Unidade de Polícia Pacificadora – UPP/Nova Brasília, onde era lotado. Ele foi atingido no pescoço e não resistiu ao ferimento. O policial deixa mulher e dois filhos portadores de espectro de autismo .

A base da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) foi atacada por traficantes em retaliação à operação que resultou na morte de 18 pessoas , entre elas, o policial.

Portal dos Procurados pede informações

Moradores registram tiroteio no Complexo do Alemão, no Rio

O Portal dos Procurados, um programa do Disque Denúncia, divulgou um cartaz pedindo informações que auxiliem na morte do policial.

Com a morte de Bruno, sobe para 32 o número de agentes de segurança mortos em ações violentas no Rio de Janeiro.

O governador Cláudio Castro usou as redes sociais para lamentar a morte do policial:

«Nossas forças de segurança foram covardemente atacadas hoje cedo durante uma grande operação no Complexo do Alemão para prender criminosos. Um policial foi morto e outro, baleado. Lamento profundamente a morte do nosso agente e me solidarizo com a família.»

