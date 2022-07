Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Novo RG Desconto no Fies Pancadaria na Disney Previsão do tempo PM é encontrado morto em carro em Belford Roxo, no RJ Veículo estava com várias marcas de perfurações por arma de fogo e tinha a placa adulterada. Carteira funcional do policial foi encontrada junto com o corpo. Por Guilherme Santos, TV Globo

24/07/2022 08h17 Atualizado 24/07/2022

1 de 1 Carteira da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) foi encontrada junto ao corpo do sargento Ricardo Santa Rosa Viegas, de 45 anos. — Foto: Reprodução Carteira da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) foi encontrada junto ao corpo do sargento Ricardo Santa Rosa Viegas, de 45 anos. — Foto: Reprodução

Um policial militar foi encontrado morto dentro de um carro, na tarde de sábado (23), em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. A vítima foi identificada como o sargento Ricardo Santa Rosa Viegas, de 45 anos. O carro com o corpo estava na Rua Curitiba, no bairro Santa Amélia.

A ocorrência foi atendida por agentes do 39º Batalhão (Belford Roxo). O veículo estava com várias marcas de perfurações por arma de fogo e tinha a placa adulterada.

A carteira funcional do policial foi encontrada junto com o corpo.

O sargento tinha 45 anos e era lotado no 21º Batalhão (São João de Meriti).

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que investiga o caso, realizou uma perícia no local e está fazendo diligências em busca de informações que possam ajudar a identificar os responsáveis pelo crime.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com