PM denuncia racismo de motorista em blitz da Lei Seca: 'Preto não serve para ter família, você anda em árvores e come banana' Em vídeo feito com exclusividade para o g1, sargento contou que motorista disse que ele 'não tinha nem direito a ter família' por ser negro. Leonardo Fernandes Pontes foi preso em flagrante pelo crime. Por Nicolás Satriano, g1 Rio

23/07/2022 00h01 Atualizado 23/07/2022

PM negro denuncia ofensas racistas de motorista em blitz da Lei Seca

Um policial militar negro prestou queixa na 16ª DP (Barra da Tijuca) denunciando ter sido vítima de ofensas racistas quando trabalhava numa blitz da Lei Seca. O caso aconteceu no início do mês no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio.

O homem preso em flagrante, e que informou à Justiça ser gerente de uma empresa multinacional , é Leonardo Fernandes Pontes , de 36 anos.

Ele foi acusado pelo sargento Wagner Carvalho de tê-lo chamado «macaco», e também de ter dito que o policial «não tinha nem direito a ter família» por ser negro.

Em um vídeo feito a pedido do g1 e enviado com exclusividade à reportagem, Wagner contou como foi a ocorrência (veja acima) . Tudo aconteceu entre 22h e 23h do dia 4 de julho.

Depois de parar Leonardo numa blitz na altura do número 13.701 da Avenida das Américas, o PM disse que perguntou ao homem se ele tinha ingerido bebida alcoólica, e que o motorista respondeu que não.

Mas, segundo o relato, ao ser levado para fazer o exame do bafômetro, Leonardo teria mudado a versão, admitindo ao PM que havia bebido. Em seguida, ele pediu «ajuda» a Wagner.

Prevendo que aquilo poderia ser uma tentativa de suborno, o PM advertiu o motorista de que toda a ação estava sendo gravada – o sargento estava com uma câmera corporal, equipamento que começou a ser usado em maio por PMs do Rio de Janeiro.

Foi quando, segundo o PM, começaram as agressões verbais.

«Eu dei mais ou menos uns três passos e ele falou: ‘ É isso mesmo o que a sua raça faz, só faz merda'. Eu pedi que ele repetisse o que ele havia dito, e ele permaneceu calado», narrou o PM.

Mas as ofensas racistas continuaram próximo à tenda montada pela Lei Seca.

«Atrás da barraca, ele me chamou de macaco filho da… Algemei ele. E ele começou a xingar toda a equipe com palavras de baixo calão. Agrediu com chutes um agente civil da operação…. [Na verdade] Dois agentes civis na operação», afirmou Wagner.

Mesmo tendo sido preso em flagrante e autuado por injúria na 16ª DP, segundo o PM o motorista continuou os ataques no caminho para a delegacia, que fica na Barra da Tijuca.

«No trajeto para a delegacia, continuaram as ofensas. [Ele] Falando que eu poderia falar com o delegado que ele me chamou de macaco, que o fato de eu ser preto não tinha nem direito a ter família , que eu tinha que andar em árvore.»

No registro de ocorrência da 16ª DP, ao qual o g1 teve acesso, consta que a frase de Leonardo foi a seguinte: «Preto não serve para ter família, você anda em árvores e come banana!».

O g1 não conseguiu entrar em contato com Leonardo Fernandes Pontes . Uma mensagem informando sobre a publicação da matéria foi enviada ao número de celular cadastrado em nome dele.

Na sexta-feira (22) à tarde, uma mulher atendeu a ligação e se identificou como esposa de Leonardo. Ela disse que o marido estava em reunião e pediu para que fosse feita uma nova tentativa, mais tarde.

Entretanto, ela não atendeu mais o telefone e não houve retorno de Leonardo ou da mulher até a publicação desta reportagem.

A Polícia Civil informou que Leonardo foi preso em flagrante e encaminhado à audiência de custódia .

Na audiência, no dia 6 de julho, a juíza decidiu pela soltura de Leonardo, com substituição da prisão preventiva pela seguintes medidas cautelares :

Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar as atividades até que saia sentença do caso; Proibição de sair do Rio de Janeiro por mais de cinco dias seguidos «sem prévia e expressa autorização judicial», até que saia a sentença.

Caso descumpra alguma das medidas, Leonardo voltará para a prisão.

Denuncie

O sargento Wagner também desabafou sobre o caso. Disse que a situação é inesperada, e incentivou que as vítimas denunciem os ataques.

«É uma situação que a gente não espera. A gente sai de casa e espera uma agressão física, ou na abordagem encontrar alguém armado e ter troca de tiro. Mas nunca passou pela minha cabeça sofrer esse tipo de injúria, esse tipo de agressão», afirmou.

«É de suma importância que a sociedade denuncie, se se sentir acuado peça ajuda, denuncie. Que esse tipo de injúria, de racismo, não pode passar impune «, completou o sargento Wagner.

Secretária repudia crime contra o PM

Em vídeo encaminhado ao g1 , a subsecretária de Projetos da Secretaria de Estado de Governo, Roberta Barreto, repudiou o crime cometido contra o policial e disse que a pasta irá apurar todos os fatos, administrativa e juridicamente .

«A Secretaria de Estado de Governo repudia toda e qualquer forma de discriminação ou violência. É inadmissível que em pleno século XXI, um agente de segurança pública seja discriminado dessa forma», afirmou a secretária.

