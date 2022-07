Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Casa abandonada Morte de diretor da Caixa Comic-Con ‘Turma da Mônica’ PM confirma 18 mortos em operação no Complexo do Alemão Segundo a polícia, 16 são suspeitos. Grupos de elite das polícias Militar e Civil foram combater o roubo de veículos, de carga e a bancos. Entre os mortos estão uma moradora e um PM. Linhas de ônibus sofreram alterações devido à operação; veja a lista. Por g1 Rio e TV Globo

21/07/2022 18h28 Atualizado 21/07/2022

Operação no Complexo do Alemão termina com pelo menos 18 mortos

Representantes das secretarias de Polícia Civil e Polícia Militar confirmaram, na noite desta quinta-feira (21), que a ação das corporações no Complexo do Alemão, na Zona Norte , deixou 18 mortos – 16 suspeitos, além de um policial militar e de mulher atingida quando passava de carro .

A confirmação foi feita durante entrevista coletiva.

A ação tinha como alvo uma quadrilha de roubo de veículos. Durante a coletiva, o subsecretário operacional da Polícia Civil, Ronaldo Oliveira, disse que preferia que «eles não tivessem reagido» e que a polícia tivesse «prendido os 15 ou 14» – foram confirmados os 16 suspeitos mortos logo depois.

«Infelizmente, eles escolheram atingir os policiais», disse.

A ação se torna a quarta operação policial mais letal da história do Rio. As duas primeiras também ocorreram durante o governo Cláudio Castro: as ações no Jacarezinho (28 mortos) e na Vila Cruzeiro (25 óbitos) . A terceira mais letal foi em 2007, quando morreram 19 pessoas em uma ação na Baixada Fluminense.

Segundo o comandante do Batalhão de Operações Policiais ( Bope ), Uirá Nascimento, entre os homens que entraram em confronto com a polícia estavam criminosos que usavam fardas similares a de policiais civis e militares.

Moradores do Alemão registram tiros contra helicóptero da polícia

Representantes das duas corporações também lamentaram as mortes do policial Bruno de Paula Costa – que deixa dois filhos autistas – e da moradora Letícia Marinho de Sales, de 50 anos, baleada dentro do carro — segundo parentes, por um policial. A Delegacia de Homicídios investigará as mortes.

Durante a coletiva o coordenador da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil, Fabrício Oliveira, reclamou do que chamou de » narcoativistas » – pessoas, segundo ele, usadas por criminosos para fazer «baderna» durante as ações. «É evidente que se houver críticas e denúncias em relação a ação da polícia elas serão investigadas, porém o que a gente está falando é que os criminosos estão obrigando parte da população para causar uma desordem durante a ação policial», afirmou.

Até a coletiva, a Polícia Militar tinha confirmado cinco mortos na operação, nesta quinta-feira (21), no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio. A ouvidoria da Defensoria Pública e a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil já afirmavam que havia pelo menos mais 15 corpos deixados na UPA, além dos 5 mortos no Hospital Getúlio Vargas, na Penha, relatados incialmente pela polícia.

Trocas de tiros intensas

Moradores relataram durante a manhã intensos tiroteios e até rajadas contra um helicóptero . No meio da manhã, mototaxistas saíram em um protesto . Na coletiva, Oliveira disse que ao chegar no Alemão, equipes da polícia encontraram barricadas com fogo e foram «violentamente» atacadas.

1 de 6 Carro retira três corpos da comunidade da Grota, no Complexo do Alemão — Foto: Reprodução Carro retira três corpos da comunidade da Grota, no Complexo do Alemão — Foto: Reprodução

Resumo da operação, segundo informações da PM :

4 presos na Favela da Galinha; apreensões: metralhadora .50 (capaz de derrubar helicóptero), quatro fuzis e duas pistolas; 400 policiais de Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da Polícia Militar e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil; 4 helicópteros e 10 veículos blindados usados na ação. 48 motos apreendidas

2 de 6 Moradores retiram corpos no Alemão — Foto: Reprodução/TV Globo Moradores retiram corpos no Alemão — Foto: Reprodução/TV Globo

3 de 6 Cápsulas recolhidas no Complexo do Alemão — Foto: Betinho Casas-Novas/TV Globo Cápsulas recolhidas no Complexo do Alemão — Foto: Betinho Casas-Novas/TV Globo

Baleada dentro de carro

Segundo parentes, Letícia era moradora do Recreio e foi baleada dentro do carro do namorado por policiais e chegou morta à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Alemão.

Denilson Glória , namorado de Letícia e que estava com ela no carro na hora do ataque, contou que policiais dispararam num sinal da Rua Itararé.

«Ao sair, tinha policial num sinal, paramos. Mesmo assim, o carro foi alvejado», afirmou. «Só vi ela caindo para o meu lado. Quando eu olhei, tinha um furo no peito «, detalhou.

4 de 6 Jaime foi atingido de raspão — Foto: Reprodução/TV Globo Jaime foi atingido de raspão — Foto: Reprodução/TV Globo

Jaime Eduardo da Silva , primo de Denílson, também foi atingido de raspão no pescoço.

«E agora, o que vou falar para a família que está lá dentro chorando? O que eu vou dizer para a filha da mulher que está lá chorando? O que eu vou dizer para o neto da mulher que está chorando? Vou falar o quê?», questionou.

«Foi dado para matar. Porque o policial atravessou na frente do nosso carro e deu o tiro.»

5 de 6 Operação da PM e Polícia Civil no Complexo do Alemão — Foto: Foto: José Lucena/The News2/ Estadão Conteúdo Operação da PM e Polícia Civil no Complexo do Alemão — Foto: Foto: José Lucena/The News2/ Estadão Conteúdo

'Matador de policiais' do Pará ferido e preso

Um criminoso conhecido como «matador de policiais» no estado do Pará deu entrada na UPA do Alemão ferido a tiros nas pernas, segundo a PM.

«Com mandado de prisão em aberto, «Esquilo», como é chamado, está sob custódia da Polícia Militar e permanecerá preso», postou a corporação.

‘Situação tensa’

«A situação na região como um todo ainda é bastante tensa», afirmou o tenente-coronel Ivan Blaz , porta-voz da PM no início da tarde.

Moradores registram tiros em helicóptero e expõem medo de sair de casa

O Bope e o Core, grupos de elite das corporações, foram mobilizados, assim como 10 blindados e um helicóptero. Só da PM, 400 homens estão na operação.

Passageiros de um ônibus tiveram de se jogar no piso para fugir de balas perdidas (veja abaixo) .

Passageiros de ônibus se jogam no chão durante tiroteio no Complexo do Alemão

«É uma operação que se fazia necessária por conta das ações criminosas que os marginais dessa comunidade vêm desempenhando em diferentes pontos do Estado do Rio de Janeiro «, disse Blaz.

Segundo Blaz, os traficantes «têm diversificado bastante suas atividades criminosas, atuando também no roubo de carga». «Sempre com objetivo estratégico de sustentar a sua política expansionista. E isso também inclui a permanência dos marginais de outros estados que ainda estão escondidos», detalhou.

A PM informou que criminosos atacaram a UPP da Fazendinha, onde estava o PM que morreu. Ele foi atingido no pescoço. O que foi baleado no pé está fora de perigo.

Grandes roubos na mira

«As informações dos setores de inteligência apontam a presença de criminosos desta região praticando roubos de veículos principalmente nas áreas dos bairros do Grande Méier, Irajá e Pavuna», informou a PM.

«Esse grupo vem empreendendo roubos a estabelecimentos financeiros — como aqueles que ocorreram no município de Quatis , em Niterói e na Baixada Fluminense — e roubos de carga, além de planejar tentativas de invasão a outras comunidades da cidade «, emendou.

«Com o objetivo de impedir a circulação das polícias no morro, os traficantes estão jogando óleo em vias e colocando fogo em barricadas», acrescentou a Polícia Militar.

6 de 6 Blindado circula pelo Complexo do Alemão — Foto: Reprodução/TV Globo Blindado circula pelo Complexo do Alemão — Foto: Reprodução/TV Globo

Castro quer presídio federal para bandidos

O governador do Rio, Cláudio Castro, postou o Twitter que quer que os criminosos envolvidos em ações violentas durante operação da polícia no Complexo do Alemão sejam levados para presídios federais.

«Acabo de ligar pro ministro da Justiça, Anderson Torres. Estamos levantando informações sobre os criminosos que atacaram nossos policiais no Complexo do Alemão. Enviaremos os resultados da investigação ao Ministério pra que esses criminosos sejam conduzidos pra presídios federais.

Mudanças nas linhas de ônibus

Segundo a Secretaria Municipal de Transportes, diversas linhas de ônibus tiveram alterações nos itinerários devido à operação policial que acontece nesta quinta-feira (21 no Complexo do Alemão. Confira as mudanças:

292 – Engenho da Rainha X Castelo (Circular) – Alteração de itinerário: Na ida acessando o PAM de Del Castilho na Adhemar Bebiano. Volta também pela Adhemar Bebiano > Av Suburbana > Shopping Nova América e retornando na Praça de Inhaúma. 311 – Engenheiro Leal X Candelária (Via Cavalcanti)- Alteração de itinerário: Acessando a Estrada Adhemar Bebiano em Inhaúma para desvio. 312 – Olaria X Candelária (Circular) – Ponto final recuado para a Rua Ministro Moreira de Abreu X Rua da Transfiguração. Desvio pela Rua Uranos. 313 – Penha (Grotão) X Praça Tiradentes (Via Vila Cruzeiro – Circular)- Alteração de itinerário: Desvio pela Rua Uranos. 621 – Penha X Saens Pena (Via Mangueira – Circular)- Ponto final recuado para Rua Engenheiro Francisco Ramos. 622 – Penha X Saens Pena (Via Grajaú – Circular)- Ponto final recuado para Rua Engenheiro Francisco Ramos. 623 – Penha X Sans Pena (Via Túnel Noel Rosa – Circular) – Ponto final recuado para Rua Aimoré X Rua Dr. Luís Gaudie Ley. Alteração de itinerário: Desvio pela Rua Uranos. 625 – Olaria X Saens Pena (Circular) – Ponto final recuado para a Rua Ministro Moreira de Abreu X Rua da Transfiguração (Praça Belmonte – Olaria). 628 – Penha X Nova América (Circular) – Ponto final recuado para Rua Aimoré X Rua Dr. Luís Gaudie Ley. Alteração de itinerário: Desvio pela Rua Uranos. 629 – Irajá X Saens Pena – Alteração de itinerário: Acessando a Estrada Adhemar Bebiano em Inhaúma para desvio. 679 – Grotão X Meier (Circular) – Ponto final recuado para Rua Aimoré X Rua Dr. Luís Gaudie Ley. Alertação de itinerário: Desvio pela Rua Uranos. 687 – Pavuna X Méier – Acessando a Estrada Adhemar Bebiano em Inhaúma para desvio. 688 – Méier X Pavuna (Via Rua José dos Reis)- Acessando a Estrada Adhemar Bebiano em Inhaúma para desvio. 711 – Rocha Miranda X Rio Comprido – Alteração de itinerário: Na ida acessando o PAM de Del Castilho na Adhemar Bebiano. Volta também pela Adhemar Bebiano > Av Suburbana > Shopping nova América e retornando na praça de Inhaúma. 908 – Bonsucesso X Guadalupe (Via Metrô Inhaúma)- Realizando o itinerário no sentido Bonsucesso pela Estrada Adhemar Bebiano > Estrada do Timbó > Av. Itaoca. No sentido Guadalupe carros acessando a Rua Uranos> Av. Itaoca> Estrada do Timbó > Estrada Adhemar Bebiano.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com