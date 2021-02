Kremlin se sacude de críticas por ataques cibernéticos

Entornointeligente.com / El gobierno ruso levantó la voz ante los señalamientos de ataques cibernéticos que se les ha atribuído en los últimos meses y que ha afectado a varios países, inclusive se le involucró en manipulaciones digitales durante las elecciones de los Estados Unidos. “Rusia no ha tenido, no tiene y no puede tener la menor relación con la cibercriminalidad, del tipo que sea” declaró a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. El lunes, la Agencia francesa de seguridad de sistemas de información (Anssi) reveló una intrusión informática que afectó a “varias entidades francesas” desde 2017, e incluso desde 2015, a través del programa informático francés Centreon, que cuenta entre sus clientes a grandes empresas y al ministerio francés de Justicia. La Anssi estableció que el ataque presentaba “varias similitudes con campañas anteriores del modo operativo Sandworm”, generalmente atribuido a la inteligencia militar rusa. Sin embargo no acusó explícitamente a Rusia, de conformidad con su práctica de limitarse al análisis técnico de los ataques. “Esta formulación es un poco absurda” opina Peskov. “No se puede decir que Rusia ha sido acusada”, agregó.

