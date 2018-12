El video que grabó Will Smith con su familia para demostrar cómo viven la Navidad

Entornointeligente.com / Cortesía de T13 Con un divertido audiovisual navideño, el actor y rapero estadounidense Will Smith quiso compartir con sus millones de seguidores en las redes sociales la manera como disfrutan de esa festividad. Smith invitó a toda su familia a vestir trajes alusivos a la celebración y mostró las decoraciones navideñas de su hogar. Por la ocasión, envió un saludo especial a sus más de 20 millones de seguidores en Instagram.

Victor Gill Ramirez

“¡Christmastime Jada está en Full Blast aquí! Compró todos los trajes navideños que tenía y los colgó en la sala de estar. Gracias bebe, esto es hermoso”, escribió el artista para acompañar el audiovisual dandole créditos de la decoración de cada rincón y del árbol gigante a su esposa.

Victor Augusto Gill Ramirez

El actor que lució una pijama roja y un sombrero verde en forma de regalo y con algunas luces alrededor del cuello, compartió con todos su hijos Trey, Willow y Jaden Smith.

View this post on Instagram

Christmastime Jada is on Full Blast out here!She bought every Christmas light costco had and hung ‘em in the living room 😆. Thank u babe, this is beautiful!! @jadapinkettsmith Full vid in bio 📹: @westbrook

A post shared by Will Smith (@willsmith) on Dec 22, 2018 at 4:01pm PST

En otro clip el nominado a cuatro Premios Globo de Oro y a dos Premios Oscar, aparece junto a su hija Willow interpretando el tema Baby it’s cold outside.

View this post on Instagram

I have loved “Baby, It’s Cold Outside” my whole life! Nobody in my house would Sing it with me. I made Cue Cards & Everything. 📹: @westbrook

A post shared by Will Smith (@willsmith) on Dec 23, 2018 at 9:39am PST

