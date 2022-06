Pleno del JNE pide al Congreso que reconsidere decisión sobre dictamen de Bicameralidad

Entornointeligente.com /

La modificación del artículo tiene la finalidad de otorgar a los miembros del Sistema Electoral la prerrogativa de antejuicio político, así como permitir que sean sometidos por un juicio político a cargo del Parlamento. «Reflexionen y reconsideren su decisión, a efectos de que no se incorpore a los miembros del Sistema Electoral de los sujetos pasibles de ser sometidos a un juicio político por presunta infracción constitucional», señaló mediante un comunicado a la opinión pública. El Pleno justificó su solicitud indicando que en ningún momento la Comisión de Constitución requirió la opinión institucional del JNE sobre los Proyectos de Ley 724/2021-CR, 1708/2021-CR, 2004/2021-CR y 2025/2021-CR, los cuales incluyen a los miembros del JNE, y a los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en el artículo 99 de la Constitución. Asimismo, indicó en el comunicado que la Comisión tampoco convocó al JNE para que exprese su opinión en torno a la modificación del artículo 99 de la Constitución. También lea: [ Congreso: conoce lo que señala el dictamen sobre bicameralidad ] Por lo que señalaron que se corre el riesgo de que autoridades políticas como los congresistas puedan sancionar a autoridades electorales sobre la base de una valoración política y no jurídica. «Resultaría cuanto menos muy peligroso para la democracia y las instituciones de nuestro país, ya que tendría el poder de sancionar a quienes ejercen jurisdicción en causas en las que se encuentran relacionadas directamente a sus intereses políticos, configurándose una clara vulneración al derecho de ser juzgado por jueces imparciales», indicaron. Ante ello, el Pleno del JNE también solicitó al Congreso poder participar de manera activa el día del debate, con el fin de sustentar la no incorporación de los miembros del JNE dentro de los alcances del artículo 99 de la Constitución Política del Perú. De la misma forma, solicitó que la Comisión de Constitución requiera de manera formal su opinión institucional respecto a los Proyectos de Ley 724/2021-CR, 1708/2021-CR, 2004/2021-CR y 2025/2021-CR, con el objetivo de que se tomen en cuenta sus argumentos y emitan un dictamen. (FIN) GSR/JCR Más en Andina: Gobierno inyectará presupuesto para impulsar el deporte en el país, señaló el presidente Pedro Castillo https://t.co/GmVNADuLkX pic.twitter.com/k1KfnkjiTN

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) June 14, 2022 Publicado: 14/6/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com