Pleno del Congreso aprueba moción de censura contra Lady Camones

La moción se aprobó con 61 votos a favor, 47 en contra y 5 abstenciones. Tras esta decisión, la primera vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano (FP), anunció que se declaraba la vacancia de la presidencia del Congreso y levantó la sesión del pleno. «La moción de censura a la presidenta del Congreso Lady Mercedes Camones ha sido aprobada, por consiguiente, la Mesa Directiva declara la vacancia de la presidencia del Congreso y procederá conforme al último párrafo del artículo 12 del reglamento del Parlamento», afirmó. Camones, de la bancada Alianza para el Progreso (APP), fue elegida como presidenta del Legislativo para el periodo legislativo 2022-2023, en una mesa multipartidaria. Moción de censura La moción de censura, presentada por diversos congresista, entre ellos Guillermo Bermejo (PD), Katy Ugarte (BM), Ruth Luque (CD-JPP), Kely Portalatino (PL), fue admitida a debate por 64 votos a favor, 42 en contra y 1 abstención. [Lea también: Canciller Rodríguez Mackay se reunió con directora regional de ONU Mujeres ] Durante el debate, la congresista Luque sostuvo que el contenido del audio, en el que se escucha coordinaciones para priorizar la aprobación de un proyecto de ley para que Alto Trujillo sea distrito, de interés de Acuña como candidato, muestran que se ha puesto el Congreso al servicio de intereses particulares y que se ha perdido la confianza política en la titular del Congreso. En tanto, el parlamentario César Salhuana (APP) sostuvo que las conversaciones son un hecho de naturaleza estrictamente política, que muestra la reunión de un líder partidario con su bancada, como sucede en cualquier organización política. «El líder propone que se priorice unos proyectos, no se movió ningún documento, no hubo ninguna gestión a propósito del pedido, por consiguiente no se configura el hecho ilícito, no hay sometimiento de la presidenta del Congreso a la voluntad de un candidato. Pido que se rechace la moción», refirió. (FIN) FHG Más en Andina: El ministro de Justicia, Félix Chero rechaza estar relacionado con algún acto ilícito o de corrupción ?? https://t.co/U1eY5Up7Ak pic.twitter.com/BDQ2Yptu1l

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 5, 2022 Publicado: 5/9/2022

