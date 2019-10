Pleno de la Corte mantiene indagatoria a Aaron Mizrachi en caso de presunto blanqueo

Entornointeligente.com /

El pleno de la Corte Suprema de Justicia rechazó un amparo de garantías constitucionales presentado por la defensa de Aaron Mizrachi contra la orden de indagatoria expedida por la Fiscalía Séptima Anticorrupción por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales relacionada con la sociedad Jal OffShore dentro de la casa de valores Financial Pacific .

+ info Aaron Mizrachi y los fallos opuestos del Palacio de Justicia El juez de Odebrecht le niega fianza a Aaron Mizrachi, pero el del caso Financial Pacific sí se la otorga El fallo, que lleva la firma del magistrado Olmedo Arrocha , confirma una decisión del Primer Tribunal Superior de Justicia , que previamente había establecido que la fiscalía no había violado los derechos fundamentales de Mizrachi al expedir la orden de indagatoria por este caso.

Según Arrocha, en este caso no se vislumbra un daño grave que lesione, afecte, altere, restrinja o amenace la Constitución o la Convención Americana de los Derechos Humanos y otros tratados de protección a los derechos humanos suscritos por Panamá y que en estos momentos sean ley de la República.

Esta investigación se inició a raíz de una denuncia presentada en 2015 por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) , que advirtió sobre la posible comisión del delito de blanqueo de capitales por parte de las personas identificadas dentro del proceso, en operaciones y transferencias relacionadas con la cuenta de inversión en Financial Pacific No. 100620, a nombre de Jal Offshore Ltd., sociedad constituida el 16 de marzo de 2011.

En este proceso también figuran como investigados los exdirectivos de Financial Pacific West Valdés e Iván Clare; Ori Sasson Zbeda Levy; Carlo Javier Osorio Wald y Josué Absalón Chávez.

Este amparo impedía que la Fiscalía Séptima Anticorrupción, en donde se encuentra radicado el proceso, avanzara con las investigaciones. El 17 de octubre de 2017 el juzgado Decimocuarto Penal declaró causa compleja esta investigación.

