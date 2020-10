Pleno de la Asamblea Nacional aprueba en tercer debate presupuesto para el 2021

Entornointeligente.com /

Con 57 votos a favor, cuatro en contra y cero abstenciones, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó este miércoles, el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado para la vigencia de 2021, que asciende a $24,192 millones.

La discusión en tercer debate llevó a más de una docena de diputados a manifestar mayormente su apoyo y en contadas ocasiones su rechazo, a la propuesta de presupuesto. La mayoría de las intervenciones giraron en torno a las diferencias de criterio por el uso y el monto de viáticos para funcionarios que viajen al exterior.

El presupuesto tampoco presenta contempla una reducción relevante a los viáticos en concepto de hospedaje, alimentación y transporte para las misiones oficiales.

La diputada Mayín Correa también centró su opinión en el monto de los viáticos otorgados a los funcionarios con misiones a Europa, Asia y Oceanía. Estos podrán recibir viático de $700 a $600 diarios, pese a que el Ejecutivo anunció una menor recaudación este año por la pandemia de la covid-19.

Debido a lo antes señalado, Correa rechazo el proyecto de ley, y dijo que lo aprobado “no es para un país en crisis (sino) (…) para satisfacer políticas partidarias”.

La diputada reafirmó que ya hay cifras que en 2021 medio millón de personas perderán sus trabajos, a causa de covid-19″ y añadió que “este presupuesto será para pagar salarios, aunque disminuyó el número de personas en la planilla, el monto a pagar subió, es decir, mejores salarios”.

A otros diputados como, Everardo Concepción, del circuito 4-2, en Barú, provincia de Chiriquí, cuestionó el por qué no podemos decir que no al presupuesto de la nación, “debido a que hay personas que están a la espera de los subsidios (ayudas económicas) como $120 a los 65, la beca universal, las becas universitarias, el tanque de gas, la luz eléctrica. No hay gobierno perfecto, nos vamos a beneficiar muchos panameños”.

Por su parte, el diputado Luis Carles, defendió el proyecto y cuestionó la postura de los tres diputados de la bancada independiente, ante la posición de estos de rechazar la propuesta de presupuesto. Este argumentó que dichos viáticos también sería utilizados por el personal médico como las enfermeras y los auxiliares deben salir de su área de trabajo para trasladarse a otros puntos para realizar hisopados por covid-19.

El diputado independiente Gabriel Silva, uno de los cuatro que votó en contra de la propuesta, manifestó que con $600 al mes se compra la canasta de alimentos de un mes en El Chorrillo, considerando que no es prioridad que los funcionarios tenga $600 diarios durante sus giras en el exterior.

LINK ORIGINAL: La estrella

