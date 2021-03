Pleno de la Asamblea Nacional aprueba en segundo debate el proyecto de ley que elimina la Aupsa

Entornointeligente.com / El pleno de la Asamblea Nacional aprobó la noche de este martes en segundo debate, el proyecto de ley 164 que crea la Asociación Panameña de Alimentos (APA), la entidad que reemplazaría a la cuestionada Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (Aupsa).

El debate que inició la tarde de este martes se prolongó por más de cinco horas, con más opiniones a favor que en contra por parte de los miembros del legislativo.

El diputado oficialista Raúl Pineda, durante su intervención aseguró que la gente seria del sector agropecuario está a favor de la eliminación de la Aupsa, una entidad que asegura se convirtió en la autopista de productos importados a nivel nacional.

Por su parte, el también perredista, el diputado Ricardo Torres expresó que el proyecto 164 será para el beneficio del sector agropecuario.

“En un año de pandemia, hoy se les está rindiendo honores a quien produce la tierra, quienes tienen el derecho a vivir mejor en este país”.

Torres dijo respetar a sectores dentro del agro que no están de acuerdo con este proyecto, algunos de los cuales, asegura tal vez tengan otros intereses. “Que no digan que no se les tomó en cuenta o que no se les consultó”, agregó.

En tanto, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, cuestionó lo dañino que ha sido la Aupsa para los productores panameños, y con la cual se llegó a importar miles de quintales de arroz del extranjero, en los meses en donde estaba la cosecha de la producción nacional.

“La Aupsa castró las facultades del Mida y del Minsa y se llevó sus facultades establecidas en la Constitución. Para el sector agropecuario tenemos que tener una política clara y precisa”, destacó.

En tanto, Pastor Falconet, de la organización Unidos por el Agro, antes de su aprobación, pidió que la discusión en segundo debate de este proyecto se prolongara por lo menos hasta este miércoles, al señalar que requería de algunos cambios.

“El sector agropecuario es el que ha sufrido de verdad con este instrumento legal nefasto para el país como lo es la Auspa. En consecuencia, pensábamos que el productor sería escuchado más atentamente en la discusión de este nuevo proyecto. Venir a la carrera unos cuantos, no nos permite llenar ese cometido.”, sostuvo Falconet.

Mientras que el diputado Eric Broce, presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional, manifestó que no existe una ley perfecta, pero consideró este proyecto de ley 164 como justo que favorece principalmente a los productores.

“Estamos convencidos de que con las extensas consultas que hicimos con este proyecto de ley, estamos presentando una ley de gran ayuda para Panamá”.

Abdiel Torres, de la Cámara de Comercio de Chiriquí, por su parte, aseguró que este proyecto facilita las normas de comercio internacional, pero respetando las normas fito y zoosanitarias del país.

