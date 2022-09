¿Pleito por violencia doméstica sería razón del despido de Pablo Cartín?

Entornointeligente.com /

Este martes por la tarde, circuló como la sangre el despido del famoso comunicador Pablo Cartín en la televisora del trencito, por causas no explicadas, pero minutos después explotaba un rumor sobre una presunta denuncia de violencia doméstica interpuesta por su expareja, la también periodista Krisia Chacón Jiménez, a finales de agosto.

De acuerdo con la información recabada de forma extraoficial al cierre de edición, el pasado 27 de agosto a las 4:20 p.m., en la urbanización Cenízaros de Aserrí, un auto al parecer propiedad del comunicador habría arrastrado a una dama por varios metros tras discutir causándole serias heridas, por las que incluso necesitó asistencia médica.

«NO ME VOY A REFERIR AL CASO»

Consultado el periodista y músico Pablo Cartín, expresó que sí está fuera de la televisora y se concentrará en su carrera musical. A propósito de la supuesta agresión a su novia, adujo que por órdenes de su abogado no puede hablar del tema.

«Ahorita no me voy a referir al caso, estoy con el abogado. Efectivamente no voy a trabajar más en el canal. Me voy a dedicar a la música. En torno a ese roce que me pregunta, eso lo estoy viendo con el abogado. A sus órdenes, pura vida», expresó.

Sobre la existencia de videos de los hechos que presuntamente se habrían producido, externó que no lo ha visto ni sabe nada al respecto. «No, de eso no tengo conocimiento. Me han hablado, pero personalmente no los he visto».

«NO PUEDO DAR DETALLES»

La comunicadora Krisia Chacón expresó que ya no es novia de Cartín y que también cerró sus redes sociales, pero por otros motivos.

Sobre la aparente agresión de Pablo a su persona, explicó que por orden legal no puede dar detalles de nada y espera la comprensión de todos.

«Yo le devuelvo la llamada porque comprendo su trabajo perfectamente, soy periodista también, pero no me puedo referir a este caso en este momento», matizó.

Este medio le consultó si era ella la mujer que habría sido arrastrada por un auto al parecer propiedad de Cartín en medio de un pleito de violencia doméstica. «No puedo dar detalles de este caso», insistió. Sin embargo con relacion al video negó que fuera la mujer que tiran del auto. Acotó, eso sí, que ella y el periodista ya no son novios y que tras su despido en Canal 7 le desea lo mejor.

«Ya no somos novios, no preciso la fecha, como un mes aproximadamente no somos novios. Tampoco puedo decir por qué ya no somos novios, no puedo dar detalles. Sobre mis redes sociales, yo las dejé hace tiempo, fue una decisión personal, no me hacen falta. En algunos días las volveré a poner. Le deseo lo mejor a Pablo», recalcó.

Sobre su bello viaje a Europa en junio, como de luna de miel adelantada, comentó que «duramos un poco más de un año de relacion». Finalmente, aseveró: «necesito tiempo para pensar, sé que existe un interés por saber, no sabría decir, yo solo atendí la llamada y, aclaro, no puedo dar detalles de este caso».

La pareja se formalizó en Repretel, donde ambos laboraron.

PERIODISTA: Ariel Chaves González

CRÉDITOS: Foto: Tomada de redes sociales

EMAIL: [email protected]

Miércoles 21 Septiembre, 2022

HORA: 12:00 AM

Enviar noticia por correo electrónico

SIGUIENTE NOTICIA

LINK ORIGINAL: Diario Extra

Entornointeligente.com