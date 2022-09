Plebiscito: opción del Rechazo se impuso en todas las regiones del país

Entornointeligente.com /

Ya consumado el triunfo del Rechazo para iniciar un nuevo proceso constituyente, es hora de realizar balances. Como por ejemplo, cómo les fue a ambas opciones en el plebiscito en todas las regiones del país. Y ahí la diferencia es abismal: en todas ganó la opción que a la postre resultó ganadora.

Hubo algunos hitos que permitieron vislumbrar lo ocurrido, ya que en regiones que en principio se consideraban seguras para el Apruebo, la tendencia marcó lo contrario. La primera fue, como no, lo ocurrido en la Región de Magallanes, zona ligada al Presidente Gabriel Boric por ser oriundo de ahí. En dicha región, se impuso el Rechazo 59,92% versus 40,08% del Apruebo.

En la Metropolitana, también ganó el Rechazo: 55,28% vs. 44,72%. En La Araucanía se cumplió lo esperado: 26,24% vs. 73,76%.

En el resto de regiones estos fueron los resultados (en orden: Apruebo vs Rechazo):

Arica y Parinacota: 33,19% vs 66,81% Tarapacá: 31,84% vs 68,16% Antofagasta: 36,75% vs 63,25% Atacama: 40,46% vs 59,54% Coquimbo: 40,11% vs 59,89% Valparaíso: 42,35% vs 57,65% O’Higgins: 34,49% vs 65,51% Maule: 28,40% vs 71,60% Ñuble: 25,74% vs 74,26% Bío Bío: 30,50% vs 69,50% Los Ríos: 32,73% vs 67,27% Los Lagos: 30,60% vs 69,40% Aysén: 35,91% vs 64,09%

