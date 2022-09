Plebiscito concluyó con participación «sin precedentes» y Servel dice estar «orgulloso» del proceso

Entornointeligente.com /

El presidente del Servel, Andrés Tagle entregó este lunes el último boletín de resultados preliminares del Plebiscito constitucional , junto con los datos finales de participación electoral. En esa línea, desde el organismo destacaron estar «orgullosos» de la ejecución del proceso, asegurando además que las votaciones se llevaron a cabo de forma «histórica» y «sin precedentes».

«El Plebiscito constitucional del 2022 cuenta con un último boletín de resultados preliminares del Servicio Electoral. Con el 99,99% de las mesas escrutadas, los resultados son: Opción apruebo: 4.860.093 votos, correspondiente al 38,14%; Opción rechazo: 7.882.958 votos, correspondiente al 61,86%», señaló Tagle como los datos finales sobre el proceso electoral de este 4 de septiembre.

En ese contexto, desde el organismo reportaron que el proceso constituyente concluyó con «una jornada histórica con una participación sin precedentes: 13.021.063 personas que acudieron a las urnas a manifestar su opción de forma pacífica , en lo que fue una nueva fiesta de la democracia».

Dadas las características del proceso, tales como el voto obligatorio y el nuevo modelo de georreferenciación, Tagle reconoció que «este proceso tuvo diversos desafíos para el Servel , lo que estamos orgullosos de haber cumplido de la mejor forma. Por primera vez pusimos en marcha, por un mandato legal, un sistema de georreferenciación de los domicilios electorales, para poder asignar a los electores a los locales de votación más cercano».

«A su vez, las mesas eran diferentes en sus totalidad, un reto que traía cambios a más de 15 millones de electores, todo esto en un escenario de mayor complejidad, ya que por primera vez desde que la inscripción es automática, el voto fue obligatorio (…) En los días previos al Plebiscito pudimos ver una consulta de datos masiva. Hasta ayer se generaron 14.966.319 ingresos de Rut diferentes, con un total de 48 millones de Rut total consultados», agregó

Adicionalmente, Tagle enfatizó que la designación de los vocales de mesa por parte de las Juntas Electorales también fue un «proceso exitoso».

«Se designaron 191.360 vocales y el día de ayer fueron 173.527, que ya sea asignados previamente o el mismo días cumplieron su labor. La instalación de las mesas que presenciamos ayer fue rápida y eficiente, una vez más se logró instalar el 100% de las mesas a nivel nacional. En el exterior sólo una mesa no se instaló en Haití, decisión que se había tomado previamente por temas de seguridad», acotó.

«Los equipos técnicos del Servel no sólo realizaron una buena georreferenciación y asignación de los locales, que por cierto mejorará progresivamente en los próximos procesos electorales que la ley determine, también se tuvo éxito en el calculo de la capacidad de los locales de votación y en los horarios de funcionamiento de las mesas para recibir el voto de todos los electores que fue una cifra inédita en nuestra historia», añadió.

Errores y complicaciones

A pesar de que Tagle tildó el proceso como «exitoso», desde el Servel detallaron cuáles fueron algunos de los hechos que marcaron negativamente la jornada y que incluso han significado que aún no se haya podido concluir el proceso de escrutinio de las mesas receptoras de sufragio a nivel nacional.

En concreto, tres mesas no presentaron la copia del acta final. «La mesa no entregó la copia del acta al Servicio Electoral. En esos casos, es posible que el escrutinio se complete con las actas restantes, sino el tribunal probablemente revisará el material en la caja con todo el material y los votos de esa mesa para escrutarla. Pero eso ya no es una cosa que nos compete a nosotros, para eso están las instancias que siguen», aseveró el máximo representante del organismo.

Por otra parte, hay 10 mesas a nivel nacional que presentan un error de magnitud. De acuerdo con Tagle, esto trata de mesas que «superan los 450 votos y eso no puede ser, porque ninguna mesa supera los 400 electores. Entonces, son errores. En vez de poner 300 votos de una opción, salen 900 votos de la opción. Entonces, nosotros por precaución no las incluimos en el escrutinio, pero las mostramos».

Otra complicación tuvo relación con los intentos de hackeo en contra de la plataforma y sitio web del Servel. «Los días previos al Plebiscito recibimos alertas de ciberseguridad, y nuestros sistemas que habitualmente son seguros fueron reforzados. Sólo el día de ayer se recibieron más de 23 mil intentos de hackeo al sitio web, bloqueados exitosamente», reportó.

«A su vez, al sistema de despliegue de los resultados preliminares, la cantidad de intentos de hackeo sobrepasa varios millones de intentos», complementó. Pese a todo ello, Andrés Tagle concluyó que en este proceso de votaciones por el Plebiscito de salida «funcionó todo bien».

Finalmente, desde el organismo anticiparon que a partir del 1 de octubre se reabrirán las modificaciones al registro electoral para aquellas personas que no fueron georreferenciadas o que no fueron beneficiadas con este sistema de asignación. «Es muy importante que lo hagan aquellos que tuvieron problemas de que no fueron georreferenciados o que tenían un domicilio antiguo, no actualizado y por lo tanto, no se beneficiaron del proceso de georreferenciación», concluyó. ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com