Plácido Cota, tras su milagrosa recuperación: «He hablado con Dios»

Luego de que una dinamita explotara en su mano y le causara pérdida de extremidad y una grave exposición visceral, el cocalero Plácido Cota se recupera cada día favorablemente. La mañana de este viernes, a través de un video, agradeció su nueva oportunidad de vida a Dios.

«Queridas personas buenas, sobre todo, la familia, a mi pueblo, porque yo he hablado con Dios. Dios dice que somos familia, y cuando somos familia todo se puede. Yo hago lo posible para poder expresar mi sentimiento hacia todas las personas que (me) han colaborado», dijo Cota de 32 años que sufrió el accidente el 8 de agosto.

Postrado en una cama, con la voz jadeante y entre cortada, acompañado del personal médico del Hospital Arco Iris, el productor de coca habló por primera vez y agradeció a los galenos, a su familia y a la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), institución al que pertenece por la ayuda que le dieron.

«Agradezco al personal médico, empezado del enfermero hasta un doctor que me han operado, a todos, sobre todo está Dios, nada más. Yo quiero decirle a la gente y a todos que me han ayudado, a todo el mundo (…), que Dios existe, Dios existe. Más que todo al hospital agradecer mucho, muchos decían que no voy a salir», continuó hablando.

Cota es de la comunidad de Las Mercedes del municipio de la Asunta, Sud Yungas del departamento de La Paz, es padre soltero de dos niños y es parte de la Adepcoca.

La institución de Adepcoca convocó a una movilización para exigir al Gobierno el cierre del mercado ilegal que fue abierto el 19 de junio por Arnold Alanes, dirigente afín al MAS.

Durante las protestas del 8 de agosto, Cota sufrió el impacto de una dinamita en sobre su humanidad. La Policía sostiene que el cocalero es víctima de una mala manipulación del explosivo. El 13 de agosto, Cota despertó del coma luego de ser sometido a una cirugía para «reordenar» sus órganos.

