Plataforma Unitaria elegirá una Comisión Nacional en octubre para regir primarias de la oposición

La Plataforma Unitaria Democrática publicó este jueves un comunicado en su cuenta Twitter para informar que las elecciones primarias de la oposición estarán regidas por una Comisión Nacional que funcionará como el ente rector y máxima autoridad de dicho proceso.

La designación de dicha comisión está prevista para el próximo mes de octubre, la cual podrá solicitar apoyo logístico y técnico a organismos nacionales e internacionales con experiencia en material electoral.

Según se expresa en el escrito la comisión estará integrada por personas de la sociedad civil que por su honorabilidad refuercen la credibilidad y transparencia de la elección, donde se elegirá la candidatura presidencial de la oposición, según detalló la Plataforma a través de un comunicado.

Reiteramos el compromiso inequívoco de todas las fuerzas democráticas de ha cer de la e lec ción primaria un instrumento am plio, participativ o e inclusivo co n el ob jeto de elegir a quié n ser á la pró xima o el próximo Presidente de la República, convencidos como estamos de que el cambio político es la precondición para resolver con éxito los grandes problemas nacionales. A lo largo de estos meses hemos venido de manera sostenida suma ndo voluntade s de índole individual, política gremial, sectorial, etc en favor de esta política, dice el escrito. Los facto res políticos que integramos la Plataforma Unitaria Democrática seguimos trabajando unidos y sin descanso para lograr los objetivos que hicimos públicos el pasado 28 de junio de este año, se lee en el comunicado. Informamos con satisfacción que hemos avanzado en acuerdos muy importantes con otr os fac tores polític os para que participen en la Primaria que estamos promoviendo, preservando ellos su autonomía política. #Comunicado de la Plataforma Unitaria Democrática: Seguimos consolidando la Unidad para el cambio #15Sep pic.twitter.com/kMOjAtA2MC

