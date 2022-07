Plata con ribetes de oro

Entornointeligente.com /

El mar de llanto de los niños del equipo Santa Clara que representó a Cuba en el torneo clasificatorio de las Pequeñas Ligas del Caribe, y de José Ganuza, el director del conjunto, lo decían todo. Después de barrer a todos sus oponentes, incluyendo al equipo de Aruba en el partido por el cruce a la final, se cayó en el bueno, el que no se podía perder. Con la derrota ante Curazao tres carreras por una, dijo adiós la posibilidad de asistir a la Serie Mundial de Williamsport, en Pensilvania. Más, esa plata tiene ribetes de oro. La combatividad, entrega sin límites a la camiseta y vergüenza deportiva demostrada por esos infantes que no rebasan los doce años de edad, así lo atestiguan. Un juego es un juego y cualquiera lo pierde o lo gana, y eso fue lo sucedido. Abrir ganando a partir del jonronazo de Elvis Herrera en el mismo primer inning, hacía presagiar un buen resultado. Sin embargo, fallas a la defensiva y un soberbio pitcheo del abridor de Curazao, dieron al traste con la victoria. Pero que más pedir a esos infantes que por sus resultados supieron ganarse la admiración y el cariño de media Cuba y del pueblo dominicano. A William, Elvis, Andy, Cristian y el resto del elenco les queda aún mucho camino por andar. No está lejos el día en que Villa Clara y el equipo de las cuatro letras puedan contar con muchos de ellos para continuar dando glorias a la Patria. Siempre habrá que agradecerle a Ganuza y a su tropa santaclareña el aporte realizado en el rescate de la pasión por el beisbol, que no por gusto es nuestro deporte nacional. Ellos demostraron que en Cuba hay mucho talento por doquier y que para obtener resultados solo hay que descubrirlos y trabajar con ellos. A los que enamoraron con su juego, a los que vendieron cara la derrota, a los que inundaron de lágrimas los terrenos del RD Complex de Punta Cana, a los que olvidaron su adolescencia y se entregaron en pos del boleto al mundial, hay que recibirlos como lo que son, pequeños campeones de una Isla insurrecta.

Equipo Santa Clara que representó a Cuba en el torneo clasificatorio de las Pequeñas Ligas del Caribe Foto: Cubadebate Informaciones relacionadas Cubanitos en semifinales, en calidad de invictos Cuba en las Pequeñas Ligas Vencen los Leoparditos en su debut de las Pequeñas Ligas Las grandes emociones de las pequeñas ligas nos convocan

LINK ORIGINAL: Granma

Entornointeligente.com