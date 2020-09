Plantón anti AMLO va hasta Paseo de la Reforma; piden ingresar al Zócalo

Entornointeligente.com /

Ciudad de México.- El Frente Nacional Anti Manuel López Obrador decidió extender su plantón hacia el Paseo de la Reforma ante la negativa de las autoridades en darles acceso al Zócalo Capitalino por lo que ahora instalan casas de campaña en el cruce de Paseo de la Reforma con la avenida Juárez y Bucareli.

Te puede interesar Difunden desplegado a favor de AMLO 'contra los privatizadores de la palabra' ” No me preocupa la maldad, siempre ha existido. Me aterroriza el silencio de los buenos” Martin Luther King. Ante privación de la libertad y secuestro a nuestra lucha pacifica de #FRENA , por Dictador #amlo , nos esta permitiendo ver LOS COMPLICES de este régimen. Callan. pic.twitter.com/BoFqIRf9C2

— FRENAAA Oficial (@OficialFrenaaa) September 20, 2020

Te puede interesar “Ni las víctimas ni la gente te importan”: Sicilia a AMLO Foto: Especial Sobre el Paseo de la Reforma un promedio de 100 autos bloquean la vialidad dejando sin circulación a los automóviles.

El movimiento amaga con seguir extendiendo su plantón por todo el Paseo de la Reforma si no le dan el acceso al Zócalo Capitalino donde originalmente era el objetivo de ocupar la Plaza de la Constitución.

Te puede interesar Policías impiden choque de manifestantes pro AMLO y de FRENAAA en la CDMX Foto: Especial Por la mañana, su dirigente Gilberto Lozano abandonó el plantón tras mencionar que se sentía mal por lo que abordó un taxi con rumbo desconocido.

