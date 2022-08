Plantilla cerrada… mercado abierto en el Atlético

Entornointeligente.com /

» La plantilla está cerrada», deslizan desde el Atlético sobre la previsión de entradas y salidas en lo que resta de mercado. Sin embargo, nadie se atreve a asegurarlo tajantemente, sino que más bien se dice con la boca pequeáa. Especialmente, porque el ‘caso Thomas ‘, cuando el ghanés puso rumbo al Arsenal un 31 de agosto tras el abono de los 50 kilos de su precio de libertad, no está tan lejano.

Cierto es que, hasta el momento, el Atlético ha conseguido frenar todas las tentativas que se han producido por sus jugadores franquicia, pero aún así la tranquilidad no es plena. En todos los casos desde el Metropolitano se han mostrado firmes para remitirse a la cláusula de rescisión (así se hizo cuando el Manchester United ofreció 135 kilos por Joao Félix , cuando los ‘red devils’ plantearon poner 40 por Cunha , cuando el Chelsea ofreció algo más de esa cantidad por Marcos Llorente …), pero la posibilidad de una salida nunca puede descartarse.

En este sentido, cabe destacar que si bien el Atlético no ha tenido problemas para inscribir a todos sus jugadores para la primera jornada de Liga, en el presente curso habrá de hacer frente al pago de 40 millones al Barcelona por Griezmann , de ahí que aunque los Oblak , Joao, Llorente, Koke y compaáía sólo saldrían bajo el pago de sus prohibitivas cláusulas, el mercado nunca puede darse por cerrado, pues pueden aparecer tentaciones en cualquier momento.

La posibilidad de una venta tampoco resultaría disparatada en el caso del puáado de futbolistas que no pertenece al grupo de vacas sagradas, con lo que el Atlético podría abrirse a negociar si pudieran dejar un importante montante de millones en las arcas del club a pesar de que a día de hoy se cuenta con todos los integrantes de la plantilla. Es el caso, por ejemplo, de Lodi , por el que se han rechazado todas las propuestas en forma de cesión que han llegado a las oficinas del Metropolitano.

Las llegadas, sólo en caso de la magia de Andrea Berta Del mismo modo que el plan del Atlético pasa por retener a los jugadores que componen la actual plantilla, tampoco se espera que haya caras nuevas , más allá del reemplazo que habría que buscar en el caso de que se produjera alguna salida.

No obstante, tampoco nadie se atreve a asegurar que no llegará un fichaje más, si bien se recalca y se deja muy claro que para ello tendría que mediar la magia de Andrea Berta sacándose de la chistera un jugador bueno, bonito y a coste cero. No sería la primera vez que lo hiciera, siendo Witsel el ejemplo más reciente (así llegó también Héctor Herrera , sin ir más lejos), de ahí que el director deportivo no dejará de rastrear el mercado hasta el 31 de agosto en busca de una ganga… o de una solución a una inesperada salida de última hora.

