Plantean un nuevo modelo económico productivo para el país

Caracas.- En su 78 Asamblea Anual, Fedecámaras planteó un nuevo modelo económico para producir la riqueza que el país necesita para mantener el gasto público de los sectores prioritarios, porque el modelo rentista se agotó.

La afirmación la hizo el Presidente de Fedecámaras Carlos Fernández, en entrevista exclusiva para EL UNIVERSAL, quien destacó que la propuesta responde a diversas razones porque «la economía venezolana ha perdido mucho, tenemos un PIB de dos mil dólares por habitante, lo cual es una caída enorme, eso nos dice que ahí hay un impacto social y un impacto en la calidad de vida y en el perfil de consumidores muy importante».

En el documento de Fedecámaras se destaca que «el componente productividad debe recibir mayor atención. La desinversión interna está comprobada. La diáspora tanto laboral como capacitada y especializada es una realidad que nos impacta. Nuestro sistema educativo se desmantela y a la vez padece de un proceso de des-aprendizaje tecnológico importante y no se identifican agendas de políticas públicas que representen ventanas de modernización».

Fernández señaló además la pérdida de competitividad, la economía venezolana cada día es menos competitiva, le cuesta más producir, eso tiene que ver con la perdida de economía en escala, la pérdida de la masa crítica de muchos procesos productivos, la precariedad institucional, la falta de conectividad, la carencia de servicios públicos y el deterioro de la infraestructura.

El modelo venezolano está basado en la generación de renta producto de la industria petrolera que fue muy eficiente y competitiva, más que todos los otros sectores de la economía porque fue una industria que se manejó profesionalmente, se manejó modernamente.

El representante de la cúpula empresarial indicó que ese modelo rentista se agotó ya no produce la riqueza que el país requiere para mantener el gasto publico mínimo en los sectores prioritarios como salud, educación, control territorial etc. que son deberes indelegables del estado.

Planteamiento de Fedecámaras

Lo que Fedecámaras plantea es «una nueva forma de que el país produzca riqueza para que podamos todos contribuir con los gastos, eso implica que tiene que ser un modelo productivo, porque la industria petrolera, aunque se logre recuperar no va a ser suficiente para tener un ingreso percápita de 25 mil dólares al año, como los países medianamente desarrollados, como España, Portugal, Uruguay y chile, etc», dijo Fernández.

Eso requiere expandir, liberar, desatar las fuerzas de la producción, de la creatividad y del trabajo, cómo lo hacemos: «en vez de priorizar la renta hay que abrir el trabajo para todo el mundo, tiene que ser un modelo productivo, porque el industrial, el empresario, las universidades para ser viables no pueden depender de un subsidio o de un beneficio que se pague con el petróleo.

Tiene que ser un modelo que se vuelque a los mercados internacionales porque la capacidad de consumo del país es menor que la capacidad instalada de producción, por eso hay que buscar formas de trabajar para ir a los mercados internacionales y por supuesto muchas políticas públicas.

Destacó el líder empresarial que, lo más importante es abrir todos los espacios de la actividad económica a la iniciativa privada, los recursos que van al estado producto de sus cuentas afuera, por los impuestos que logre captar y las rentas que logre cobrar, no van a ser suficientes para atender el gasto básico. «No tiene sentido que le quite dinero a los hospitales o a las escuelas, para recuperar servicios de agua, salud y atender infraestructura, cuando eso lo puede hacer la iniciativa ciudadana, la inversión privada».

Agregó que «los monopolios, el estado tiene que abrirlos a la participación y la inversión ciudadana, sin que eso signifique la pérdida de soberanía, la pérdida de elementos de regulación y control».

Fernández puntualizó que, sin duda, con la visualización, participación privada y la expansión de la economía, la ecuación va a cambiar, se van a empezar a ver mejores servicios públicos, «privados con presencia en petróleo, en petroquímica, en minería, en hoteles, en líneas aéreas, etc. con eso se expande la economía y por supuesto la recaudación fiscal y las cuentas públicas».

La propuesta de Fedecámaras, es un debate que debe dar la sociedad es un papel de trabajo para la discusión y la construcción colectiva.

«En Fedecámaras pensamos que este nuevo modelo no puede estar basado solo en el aprovechamiento de las riquezas naturales, debe estar más fundamentado en el desarrollo de ventajas competitivas, que no es otra cosa que el desarrollo de los talentos, de la creatividad, de las capacidades de los ciudadanos, es decir volvernos competitivos por lo que sabemos hacer no por los regalos que nos dio la naturaleza, sin que eso signifique que no se vayan a aprovechar», dijo.

Se debe cambiar la forma de hacer negocios, se necesita un país con una mejor conectividad, ir a modelos digitales de negocios, etc, ser sustentables. «Tenemos que capacitarnos para ir a la modernidad, a la economía y agricultura de contrato, porque tenemos las condiciones».

Para Fernández esta propuesta tiene que ser un compromiso de toda la sociedad, no solo una propuesta del empresariado o del gobierno. «Todos tenemos que asumir que la renta se acabó para todo».

