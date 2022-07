Planta de litio demora tres años y advierten afectación millonaria

Entornointeligente.com /

La construcción de la Planta Industrial de Carbonato de Litio, realizada por una asociación de empresas chinas por 101 millones de dólares, tiene un retraso de tres años de lo que originalmente estaba previsto, de acuerdo a documentos públicos y distintas declaraciones. Esto genera una afectación económica millonaria al perder la oportunidad de vender carbonato de litio a los altos precios de hoy en día, sostuvieron analistas. El contrato para la construcción de esta planta fue suscrito entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la asociación de empresas Maison y CMEC, esta última sería subsidiaria de la corporación Sinomach, al igual que lo es la empresa CAMC, según sus portales web. El monto original del contrato fue 96,1 millones de dólares, pero después se elevó hasta los 101,2 millones de dólares, según los documentos del proceso de contratación. El plazo original de entrega era octubre de 2019. Posteriormente, se hicieron ajustes en el plazo de entrega. Pero al momento la obra no ha sido concluida. YLB informó que esta tiene al menos un 87 por ciento de avance y que estaría lista para fines de este año. Sin embargo, el analista de la economía del litio Juan Carlos Zuleta señaló que esta planta difícilmente funcionará si no hasta finales del próximo año. El motivo es que para su puesta en marcha no sólo debe estar concluida, sino que se requiere que funcione la Planta de Tratamiento de Agua, dijo el experto. Esta planta de agua fue recientemente adjudicada a la empresa Carlos Caballero S.A. en medio de denuncias de supuestas irregularidades que fueron negadas por YLB. La obra, que cuesta 50 millones de dólares, debería concluirse en 10 meses una vez se emita la orden de proceder. «Esto recién estaría funcionando a fines de 2023», dijo Zuleta y añadió que por el retraso se pierde «ingentes cantidades de dinero». El analista dijo que la pérdida anual es mayor a 100 millones de dólares. La Fundación Milenio advirtió anteriormente que esta afectación llegaría al menos a los 750 millones de dólares anuales, según una publicación de Página Siete. El presidente del Comité Cívico Pro Mar, Emilio Gutiérrez, enfatizó: «Queremos saber cuáles son las penalidades que se aplican a la empresa por el retraso, pero no tenemos esa información». En abril de 2021, el Gobierno atribuyó el retraso en la planta de carbonato de litio a la paralización de las obras en el gobierno de Jeanine Añez y anunció que con la reanudación de los trabajos la planta estaría lista para febrero de este año, pero esto no ocurrió. Se intentó conocer los motivos, pero no se recibió respuesta de YLB

La planta de carbonato de litio tendrá una capacidad de 15.000 toneladas y cuesta $us 101,2 millones

INTERRUPCIÓN

Senador del MAS pide parar contrato

El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Santos Ramos, pidió ayer paralizar el proceso de contratación de la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua para la factoría industrial de carbonato de litio en Llipi, en el salar de Uyuni, Potosí, por las denuncias de un supuesto direccionamiento para favorecer a una empresa, según la agencia ANF. «Eso es lo que estoy haciendo hoy (ayer). Directamente pedir el informe correspondiente a detalle porque aquí estamos viendo varias falencias. Vamos a hacer un PIE (Petición de Informe Escrito) para que haya un informe a detalle de cuál es la situación de que una empresa no haya sido contratada y la otra sea contratada con varias irregularidades», indicó Ramos.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

Entornointeligente.com