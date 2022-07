Entornointeligente.com /

A publicidade a bebidas alcoólicas deve passar a ter as mesmas restrições que já existem para a promoção do tabaco, de modo a reduzir o consumo de uma substância que é um factor de risco para o desenvolvimento de alguns tumores. A proposta consta da Estratégia Nacional de Luta contra o Cancro, que entrou em discussão pública esta sexta-feira. O documento prevê também alargar os alimentos abrangidos pelo plano de limitação do sal e do açúcar.

